Cene kampiranja na Hrvaškem poletele v nebo

Večina kampov na hrvaški obali je že objavila cenike dnevnih kampiranj in pavšalov za prihajajočo poletno sezono. Na spletnem portalu Avtokampi.si, kjer redno spremljajo ponudbo kampov v Sloveniji, na Hrvaškem in v bližnjih državah, ugotavljajo, da so cene pavšalov v naši južni sosedi v povprečju dražje za okoli 20 odstotkov oziroma za od 300 do 500 evrov.

Za sezonski zakup parcele v kampih bo tako treba v povprečju odšteti od 3.500 do štiri tisoč evrov. Lokacija kampa, parcela ob morju, njena opremljenost in velikost pa lahko ceno pavšala podražijo tudi za več tisočakov. Za okoli petino so se podražile tudi cene kampiranja za dnevne goste.

Foto: Avtokampi.si "Trenutne projekcije, glede na že izvedene rezervacije v kampih, kažejo na vrhunsko sezono. Povpraševanje gostov v kampih tako v Sloveniji kot na Hrvaškem se ne glede na vsakoletne podražitve še povečuje," pravi Klemen Hren, urednik portala Avtokampi.si.

Pojasnjuje, da je tokratna podražitev kampiranja posledica splošnega dviga vseh cen, ki ga v evropskih državah beležimo od začetka vojne v Ukrajini. Hrvaška je letos uvedla še skupno evropsko valuto, kar je zaradi zaokroževanja cen dodatno pripomoglo k podražitvam. Velika težava je tudi pomanjkanje delovne sile, kar je posledično zvišalo njihovo ceno.

Povpraševanje po pavšalih narašča

Čeprav kampiranje že dolgo ne velja več za najcenejši dopust, številni Slovenci namreč spanja pod zvezdami ne želijo zamenjati za spanje na udobnih posteljah klasičnih namestitev, Hren napoveduje, da podražitve ne bodo bistveno vplivale na priljubljenost kampiranja med Slovenci.

"Povpraševanje po pavšalih je po epidemiji koronavirusa celo naraslo, saj veliko ljudi lahko dela od doma oziroma z morja. Če na primer ostanejo na morju v petek in v ponedeljek, lahko konec tedna združijo v krajši dopust," ponazori sogovornik.

Fiksne cenike zamenjujejo dinamični

Vse več kampov, ne le hrvaških, letos uvaja novosti pri rezervacijah parcel v kampih.

"Zaradi nenapovedanih podražitev energentov in naraščajoče inflacije v zadnjih dveh letih so se kampi odločili za hotelski sistem cenikov in rezervacij. To pomeni, da pred sezono za dnevne goste ne objavljajo več fiksnih cenikov v terminskih tabelah, temveč jih sistem prilagaja povpraševanju na spletu. Tako lahko uprave kampov med sezono spreminjajo cene. Z zgodnjo rezervacijo je cena nižja kot rezervacija v zadnjem hipu, ko lahko ta naraste do 30 odstotkov ali več," pojasni Hren.

Rezervirajte čim prej

Ob tem sogovornik ljubitelje kampiranja poziva, naj rezervacijo naredijo čim prej. Predvsem za termine od konca julija do sredine septembra, ko so nemške počitnice. Svetuje, naj se, če je le mogoče, na dopust odpravijo po koncu šolskega leta, saj takrat Nemci končajo binkoštne počitnice in se število gostov zmanjša.

Hren dodaja, da Nemci, ki so najštevilčnejši gostje v kampih na Hrvaškem, z rezervacijami poletnega dopusta pohitijo že za božič, najpozneje pa do konca februarja. Na drugi strani začnejo Slovenci poletni oddih načrtovati šele po prvomajskih praznikih. Zaradi novega sistema rezervacij Hren Slovencem svetuje, naj z rezervacijo dopusta ne odlašajo, če si želijo zagotoviti želeno lokacijo za "zmerno" ceno.

Za okoli petino so letos dražje tudi cene najema mobilnih hišk, ki se gibljejo od 200 do 500 evrov na dan, lahko tudi več.