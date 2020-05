Če ne bo dogovora, bodo prevozniki protestirali

Predsednik sekcije Peter Pišek je za STA danes pojasnil, da z infrastrukturnim ministrom še niso našli rešitve za pomoč prevoznikom, ki jih je epidemija novega koronavirusa močno prizadela, vendar pa nadaljujejo pogovore.

Pišek je zadovoljen z delom ministra, ki prevoznike, kot je ocenil, razume, vendar pa bodo morali v nujnost ukrepov prepričati tudi gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in finančnega ministra Andreja Širclja. Če do petka ne bodo dosegli dogovora, pa prevozniki napovedujejo protest, piše STA.

"Mi imamo že sklepe pripravljene, saj smo imeli korespondenčno sejo upravnega odbora, ki je sklepe soglasno potrdil, in gremo naprej. Če se danes ne bomo dogovorili, bo upravni odbor jutri začel priprave na protest," je dejal.

Kdaj bi ta lahko potekal, še ni razkril, dejal pa je, da bodo pri vztrajanju s protestom brezkompromisni. Prevozniki si sicer po njegovih besedah iskreno želijo dogovora.

"Vsi vemo, da se to ne bo zgodilo"

"Če bomo tako, kot pravi vlada, sedaj na polno začeli s turizmom, potem naš sektor ne bo potreboval pomoči. Vendar vsi vemo, da se to ne bo zgodilo," je dejal Pišek.

Osrednje zahteve prevoznikov, ki opravljajo turistične prevoze, so zagotovitev finančnih sredstev s strani SID banke, podaljšanje veljavnosti pogodb za posebne linijske prevoze in nadomestila za izvajalce občasnega prevoza, ukrepi iz prvega in drugega paketa ukrepov pa naj za sektor občasnega prevoza potnikov veljajo do konca leta, piše STA.

S težavami se sooča tudi tovorni promet, kjer prevozniki po Piškovih besedah potrebujejo ugodne kredite za zagon investicij. Sektor je "na kolenih, saj je 70-odstotkov prevoznih kapacitet na razpolago, zaradi česar prihaja do nelojalne konkurence in pritiska na cene", je sklenil, še piše STA.