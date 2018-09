Bruselj želi povečati kvoto za uvoz govedine iz ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisija predlaga, da se ZDA dodeli del kvote, ki je zdaj na voljo preostalim državam. Namen je rešiti dolgotrajni spor v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) o izvozu tega mesa iz ZDA, pri čemer ne gre za spreminjanje kvote, zatrjujejo v Bruslju.

Evropski komisar za kmetijstvo Phil Hogan zagotavlja, da bo obstoječa kvota za goveje meso ostala povsem enaka ter da bo še naprej vključevala le proizvode, skladne z visokimi evropskimi standardi za varnost hrane in zdravje, torej v tem primeru le za meso brez hormonov.

EU in ZDA sta že dolgo v sporu zaradi hormonske obdelave govejega mesa. Po veljavnem dogovoru iz leta 2009, ki je bil revidiran leta 2014 in je začasna rešitev tega spora, lahko EU na leto uvozi 45 tisoč ton govejega mesa brez hormonov. Kvota je na voljo izvoznikom po vsem svetu po načelu "kdor prvi pride, prvi dobi".

Za spremembo dogovora je zaprosila že prejšnja ameriška administracija leta 2016. Pogajalski mandat, za katerega je zaprosila komisija, naj bi zagotovil vzajemno zadovoljivo rešitev v skladu s pravili WTO, poudarjajo v Bruslju.

Odločitev komisije je del prizadevanj za sprostitev trgovinskih napetosti med EU in ZDA v okviru dogovora predsednika komisije Jean-Clauda Junckerja in ameriškega predsednika Donalda Trumpa na srečanju 25. julija v Washingtonu.

To je tretja poteza po julijskem srečanju, s katero želi EU zagotoviti preživetje trgovinskega premirja. Avgusta je objavila podatke o uvozu soje in utekočinjenega plina, ki kažejo na povečanje uvoza te stročnice in energetskega vira iz ZDA.

Julijski dogovor za umiritev trgovinskih napetosti namreč med drugim vključuje Trumpovo obljubo, da ne bo uvedel dodatnih carin na avtomobile, ter Junckerjevo obljubo, da bo EU povečala uvoz soje in utekočinjenega plina iz ZDA.

Dogovor je že takoj sprožil kritike, zlasti iz Francije, da kmetijstvo ne more biti del trgovinskih pogovorov. V Bruslju so danes znova zatrdili, da kmetijstvo ni del pogovorov, čeprav je poleg soje očitno na dnevnem redu tudi goveje meso.