Bruselj v protimonopolno preiskavo Microsofta

Evropska komisija je danes napovedala protimonopolno preiskavo ameriškega tehnološkega velikana Microsoft, ki naj bi s povezavo svoje aplikacije za komuniciranje Teams s programsko opremo za urejanje besedil Office čezmerno omejeval konkurenco. V Microsoftu so napovedali sodelovanje v preiskavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aplikacija Teams je med pandemijo covid-19 doživela velik razcvet, saj med drugim omogoča videoklice ter izmenjavo sporočil in datotek, po čemer je bilo v času dela in šolanja na daljavo ogromno povpraševanja. Podobno velja za nekatere druge aplikacije, predvsem Zoom, Google Meet in Cisco Webex.

Vendar pa je Microsoft Teams povezal s svojo močno razširjeno programsko opremo Office 365 in Microsoft 365, kar bi lahko po opozorilih Bruslja pomenilo nelojalno konkurenco drugim ponudnikom, ki nimajo takšnih možnosti za promocijo svoje aplikacije.

"Orodja za komunikacijo in sodelovanje na daljavo, kot je Teams, so postala nepogrešljiva za številna podjetja v Evropi," je dejala evropska komisarka, pristojna za konkurenco, Margrethe Vestager. "Zato moramo zagotoviti, da trgi za te izdelke ostanejo konkurenčni in da lahko podjetja svobodno izbirajo izdelke, ki najbolje ustrezajo njihovim potrebam," je dodala.

Microsoft bo v preiskavi sodeloval

Kot so izpostavili v komisiji, programska oprema, kot je Teams, pogosto temelji na naročniškem razmerju, kar poveča možnost za njeno dolgoročno uporabo. "Skrbi nas, da bi lahko Microsoft aplikaciji Teams omogočil distribucijsko prednost, ker strankam ne bi dal izbire, ali naj vključijo dostop do tega izdelka, ko se naročijo na njihove zbirke programske opreme," so zapisali.

Pri Microsoftu očitkov še niso vsebinsko komentirali. V današnjem odzivu za AFP so navedli le, da svojo odgovornost jemljejo zelo resno, zato bodo v preiskavi v celoti sodelovali.