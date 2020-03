Bratuškova: Gradbene projekte je težko delati brez aneksov

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki opravlja tekoče posle, je ob ogledu gradbišča začasne obvoznice pred vasjo Beka poudarila, da bi bila bistveno bolj zadovoljna, če bi snovalci projekta drugi tir med Divačo in Koprom dela načrtovali, kot je treba, oziroma če bi bila tudi dovozna cesta urejena tako, kot je treba, "ne pa v naselju med ljudmi, kjer hodijo otroci".

2TDK s podjetjem Kolektor CPG podpisal 551 tisoč evrov vreden aneks

Aneks v vrednosti 551 tisoč evrov, ki ga je projektna družba 2TDK podpisala s podjetjem Kolektor CPG in je namenjen financiranju gradnje začasne obvoznice mimo vasi Beka, je po njenih besedah upravičen. Bratuškova je izrazila zadovoljstvo, da mandat na infrastrukturnem ministrstvu končuje s tem, da so projekt drugi tir zapeljali tako, da gre na roko ljudem: "Vedeti je treba, da je to velik projekt, da gre za velik poseg v prostor in da bodo morali ljudje, ki tu živijo, v petih letih kar nekaj pretrpeti oziroma potrpeti."

Generalni direktor 2TDK Dušan Zorko je zavrnil navedbe, da ima družba na mizi že nov aneks Kolektorja. Foto: STA

Veseli jo tudi, da ministrstvo zapušča s sto milijonov evrov nižjo vrednostjo projekta drugi tir, kot je bila, ko je ministrstvo prevzemala. Iz 2TDK so po poročanju STA konec prejšnjega meseca sporočili, da je družba v zadnjem letu zmanjšala vrednost projekta za 71,6 milijona evrov, našli pa so tudi mogoče nadaljnje prihranke, ki bodo skupaj presegli sto milijonov evrov, če bodo predlagane rešitve potrjene.

Zorko zanikal navedbe, da ima 2TDK na mizi nov aneks Kolektorja

O aneksih je spregovoril tudi generalni direktor 2TDK Dušan Zorko, ki je zavrnil navedbe, da ima družba na mizi že nov aneks Kolektorja. "To ne drži, jaz govorim o zahtevkih, ne aneksih, kar je velika razlika," je bil jasen Zorko. Na 2TDK bodo po njegovih besedah obravnavali, kar se bo izkazalo, da je potrebno. Gradnja obvozne ceste bo po Zorkovih besedah končana okoli julija, ko tudi mora biti, da lahko nadaljujejo druga dela.

Iz projektnega podjetja so sicer prav danes sporočili, da so od konzorcija družb MarkoMark Nival in Ekorel prejeli predlog novega podizvajalca za gradnjo objektov v dolini Glinščice. Strokovna komisija 2TDK bo zdaj ugotovila, ali novi podizvajalec izpolnjuje vse zahtevane pogoje, odločitev pa bodo sporočili v najkrajšem mogočem času, poroča STA.