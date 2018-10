Boscarol seli del proizvodnje letal v Italijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je na pogovornem večeru dejal Boscarol, se bo to zgodilo ob načrtih glede vključitve kapitalskih dobičkov v dohodninsko osnovo, ki je zapisana v koalicijskem sporazumu manjšinske vlade, in zaradi groženj podjetnikom z nacionalizacijo, ki jih je izrekel poslanec Levice Miha Kordiš.

"S prihodnjim tednom bomo v Gorico že preselili proizvodnjo večine modelov letal in prezaposlili 40 delavcev iz Ajdovščine, do konca leta pa bo tam že več kot 50 zaposlenih. Za zdaj selimo samo proizvodnjo. Glede morebitne selitve razvoja v tem trenutku ne bi rad dajal komentarjev. Ne nameravam pa čakati, da me nacionalizirajo," je povedal Boscarol.

Boscarol grožnje razume kot usklajeno politično akcijo

Foto: HY4 Glede na to, da teh groženj ni obsodil noben od visokih politikov, Boscarol razume grožnje kot usklajeno politično akcijo, ki se bo prej sli slej zgodila.

Boscarol je tako v pogovornem večeru kot v izjavi po njem večkrat poudaril, da je bil to njegov zadnji javni nastop v Sloveniji in da se tudi v medijih ne bo več pojavljal, saj "je škoda moje energije, da bi prepričeval prepričane".

Pipistrel sicer v Gorici že gradi drugi del proizvodne hale za ultralahka letala. Poleti so objekt pokrili, pripravljajo se na izdelavo tlakov, proti koncu prihodnjega leta pa bo hala končana. Ko bo v funkciji še drugi del hale, bo v Gorici zaposlenih 200 delavcev. Celotna investicija bo stala 3,2 milijona evrov.

V prvi hali na letališču v Gorici, ki se razprostira na šest tisoč kvadratnih metrih, so dela začeli že lanskega junija. Tam je imel Pipistrel do zdaj le končno montažo, testno letenje oziroma preizkušanje novih letal v zraku ter nato odpremo končnim kupcem. Druga hala bo podjetju zagotavljala dodatnih štiri tisoč kvadratnih metrov prostora in s tem tudi možnost proizvodnih prostorov.