Borut Jamnik v upravo SID banke

Kot so sporočili z banke, so nadzorniki Jamnika imenovali za petletno mandatno obdobje. Funkcijo bo nastopil po pridobitvi dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke. Razdelitev funkcij in pristojnosti v upravi banke bo opredeljena do nastopa mandata izbranega kandidata.

Nadzorni svet je poziv k predložitvi kandidatur za člana uprave te državne razvojne finančne ustanove objavil v začetku septembra. Rok za prijave se je iztekel v začetku oktobra.

V nadzornem svetu SID banke so Janez Tomšič kot predsednik, Leo Knez kot namestnik predsednika ter Marjan Divjak, Marko Tišma, Zlatko Vili Hohnjec ter Igor Masten. Eno mesto je po odstopu Saše Polanca še prazno.