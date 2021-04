Boj z birokracijo: kako bi Vizjak reorganiziral svoje ministrstvo

Nov gradbeni zakon, nov zakon o varstvu okolja in predvidena vključitev v zakon o debirokratizaciji, reorganizacija ministrstva … Ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku ambicij ne manjka.

Reorganizacija ministrstva in pristojnih agencij ter spremembe obstoječe zakonodaje bodo v ospredju dela ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Kot je danes dejal minister, želi s seznamom prednostnih nalog predvsem zmanjšati birokracijo in pospešiti upravne postopke. "Cilj je z boljšo organiziranostjo bistveno pospešiti postopke umeščanja v okolje in prostor tako za podjetja kot državljane, in to brez negativnih vplivov na okolje," je poudaril Vizjak.

Eden ključnih ukrepov na področju okolja je boljša organiziranost virov. Nekateri postopki se podvajajo na različnih organih in lahko trajajo tudi desetletje.



Novi zakoni

Nov gradbeni zakon, nov zakon o varstvu okolja in predvidena vključitev v zakon o debirokratizaciji so po Vizjakovih besedah zakonodajne reforme, za katere si bo prizadeval do konca svojega mandata. Največ pomena bo Vizjak dal spremembam zakona o varstvu okolja, s katerim bo reševal najbolj pereče težave, kot je na primer neodgovorno ravnanje z odpadki. Z novim zakonom se uvajajo tudi rešitve, ki so bile potrebne zaradi opominov in začetih predsodnih postopkov Evropske komisije.

Reorganizacija

Z reorganizacijo se delovne naloge izdaje okoljevarstvenih soglasij in okoljevarstvenih dovoljenj, skupaj z zaposlenimi, prenašajo na ministrstvo. Tako se na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja združujejo celovita presoja vplivov na okolje (do zdaj Direktorat za okolje), predhodni postopek presoje vplivov na okolje (do sedaj Agencija Republike Slovenije za okolje - Arso) ter presoja vpliva na okolje (do zdaj Arso, v primeru postopka izdaje integralnega gradbenega dovoljenja pa Direktorat za prostor, graditev in stanovanja).

Istovrstni postopki dovoljevanja posegov v okolje in prostor se bodo združili na enem mestu.



Ena oseba namesto štirih

Izdaja okoljevarstvenih dovoljenj (za obratovanje naprav, ki povzročajo onesnaženje) pa se prestavi na okoljski direktorat. Po novem bo tako na primer o sprejemljivosti posega v prostor v primeru postopka izdaje integralnega generalnega dovoljenja odločala ena oseba na prostorskem direktoratu namesto zdajšnjih treh na treh organizacijskih enotah znotraj ministrstva (oziroma štirih, če upoštevamo še drugo stopnjo).

Na tnalu tudi Arso

Podjetja poročajo, da zahtevnejši postopki na Arsu lahko trajajo tudi dlje kot štiri leta, je poleg ministra dolgotrajno birokracijo navedel tudi direktor GZS Aleš Cantarutti. Dolgotrajno čakanje na odločitve Arsa ima lahko po njegovih besedah, makroekonomsko gledano, negativen vpliv tudi na zasebne naložbe in rast bruto domačega proizvoda. Tuji vlagatelji vse bolj pogosto obupujejo nad dolgotrajnostjo naših postopkov, včasih jih sprejemajo tudi z nerazumevanjem.

S predvideno reorganizacijo ARSO postaja okoljska agencija, kot jo poznajo druge države Evropske unije.



Arso kot strokovna opora

Arso bo zato poleg nalog državne meteorološke, hidrološke, oceanografske ter seizmološke službe izvajal naloge spremljanja in analiziranja stanja okolja, zbiranja okoljskih podatkov in vodenja državnih evidenc s področja varstva okolja. S tem bo postal strokovna opora ministrstvu pri spremljanju izvajanja in načrtovanju okoljske politike.