Bogata nagrada Italijanov nekdanjemu članu slovenske trojke Urošu Čuferju

Uroš Čufer bo za delo predsednika nadzornega sveta banke Intesa Sanpaolo (prej Banka Koper) v lanskem letu prejel kar 100 tisoč evrov bruto nagrade.

Zakaj so mu izplačali tolikšno nagrado, ni znano. Med razlogi pa bržčas niso dobri poslovni rezultati. Za koprsko banko je eno najslabših poslovnih let, v katerem je izgubljala prihodke, kljub nižjim oslabitvam pa je dobiček upadel z 20 na štiri milijone evrov.

Večinska lastnica slovenske banke Intesa Sanpaolo je sicer Privredna banka Zagreb (PBZ), več let eden od ključnih financerjev Agrokorja, ki je prevzem Mercatorja dokončno izpeljal v času vlade Alenke Bratušek. Takrat je bil Čufer minister za finance.

Vsem drugim petkrat manj

Visoko izplačilo so na torkovi skupščini potrdili italijanski lastniki koprske banke, in sicer na podlagi "predhodno dogovorjenih kriterijev".

Giancarlo Miranda, nekdanji prvi mož banke Intesa Sanpaolo Foto: Matej Leskovšek Čufer je član komisije za tveganja in predsednik komisije za imenovanja. Lani so bile sicer kar tri zamenjave v upravi. Namesto Giancarla Mirande je vodenje banke prevzel Josef Kausich, namesto članov uprave Igorja Kraglja in Maurizia Marsona pa so imenovali Draga Kavška (prej prvi finančnik Mercatorja) in Ivana Ivičića.

Kljub vsemu nagrada močno presega predhodna izplačila nadzornikom koprske banke. Ti so prejemali po 20 tisoč evrov bruto. Tudi Čuferjev namestnik Borut Bratina bo dobil enako nagrado. Preostali nadzorniki do nje v skladu s politiko italijanske bančne skupine niso upravičeni.

Neprimerljivo visoka nagrada

To je verjetno tudi najvišja nagrada članu nadzornega sveta slovenske banke.

Za primerjavo, štirje nadzorniki slovenske banke Unicredit, ki je v italijanski lasti in je lani opazno povečala bilančno vsoto, prihodke in dobiček, so za delo v lanskem letu dobili po 10 tisoč evrov bruto plačila in povrnjene stroške. Vsega skupaj so prejeli 44 tisoč evrov.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je medtem za vodenje največje slovenske banke v lanskem letu prejel nekaj več kot 163 tisoč evrov bruto.

Foto: STA Po podatkih Združenja nadzornikov Slovenije in družbe Deloitte so povprečni bruto prejemki članov uprav v javnih delniških družbah v letu 2014 znašali 142 tisoč evrov bruto.

Koliko zaslužijo člani uprave in nadzornega sveta, v banki Intesa Sanpaolo v svojih letnih poročilih ne razkrivajo, s čimer kršijo slovensko zakonodajo.

Kot minister imel dostop do ključnih informacij

Uroš Čufer je bil eden od treh članov ekipe, ki je leta 2013 izpeljala sanacijo bank, enega od najdražjih projektov v zgodovini Slovenije.

Kot minister za finance je bil odgovoren za operativno izpeljavo sanacije bank in je imel dostop do vseh ključnih informacij, tudi o slabih terjatvah. To je pozneje lahko dobro unovčil v zasebnem sektorju.

Mirko Tuš Foto: Mediaspeed Po zamenjavi oblasti leta 2014 je namreč zapustil politiko in ustanovil svetovalno podjetje MIAI. To je leta 2015, torej v prvem letu delovanja, ustvarilo dobrih 421 tisoč evrov prihodkov in 241 tisoč evrov čistega dobička.

Ena od njegovih prvih večjih strank je bil Mirko Tuš, ki je Čuferja že leta 2015 najel kot svetovalca za prestrukturiranje njegove trgovske verige Engrotuš. Pozneje je prestopil na stran morebitnih kupcev Tuševih terjatev.

Začel je sodelovati s podjetjem Elements Capital Partners na projektu nakupa terjatev do Engrotuša.

Pisal gospodarski program nekdanji premierki

Alenka Bratušek Foto: STA Kljub vsemu Čufer ni pretrgal vezi z nekdanjimi političnimi zavezniki. Bil je eden od piscev gospodarskega dela programa stranke Alenke Bratušek, ki se je na nedavnih državnozborskih volitvah prebila v parlament.