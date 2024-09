Z menjavo banke do številnih ugodnosti

Foto: Shutterstock

Razmišljate o zamenjavi banke? Mnogi menijo, da je menjava banke stresen postopek z veliko birokracije, zato se ga tudi ob nezadovoljstvu s trenutno izbrano banko preprosto ne lotijo. A to je daleč od resnice. Le izbrati morate banko, ki bo vse potrebno uredila namesto vas.

V Intesi Sanpaolo Bank poskrbijo, da je zamenjava banke preprosta, hitra in brez stresa. Uredili bodo tako zaprtje transakcijskega računa pri vaši obstoječi banki, kot tudi odprtje novega računa in prenos ostalega poslovanja.

Intesa Sanpaolo Bank je del ene največjih mednarodnih bančnih skupin. Po zadnjih spremembah v slovenskem bančnem sektorju, je tudi tretja največja banka na slovenskem bančnem trgu. Svojim strankam ponuja vrhunske bančne storitve.

Kako poteka menjava banke v praksi?

V Intesi Sanpaolo Bank so poskrbeli, da je postopek zamenjave banke resnično hiter in za stranko tudi brezskrben. Preko spleta si uredite rezervacijo sestanka v vam najbližji poslovalnici banke.

S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo in davčno številko. S podpisom pooblastila za zamenjavo transakcijskega računa in pooblastila za obveščanje o zamenjavi transakcijskega računa bodo na banki prejeli vse, kar potrebujejo, da vaši obstoječi banki pošljejo zahtevo za zaprtje vašega računa. Poskrbeli bodo tudi, da bodo vsa vaša sredstva in ostalo poslovanje (trajni nalogi, direktne obremenitve SEPA in kreditna plačila), preneseni na vaš novi račun.

Vas zanima še, kako je z nakazilom plače, pokojnine? Intesa Sanpaolo Bank bo novo številko vašega računa sporočila vsem vašim plačnikom, prejemnikom plačil (izdajateljem SEPA direktnih obremenitev), delodajalcu ali ZPIZ-u.

Račun lahko odprete tudi na spletu

Čeprav je obisk poslovalnice (zaradi podpisa pooblastila za prenos vašega poslovanja in osebnega transakcijskega računa) nujen za zamenjavo banke, lahko račun odprete tudi kar na spletu.

Pri spletnem odprtju osebnega transakcijskega računa pristopite v paket Digital in tako brez obiska poslovalnice preprosto preverite, kako v praksi poteka bančno poslovanje preko Intese Sanpaolo Bank.

Kar eno leto brez stroškov bančnega paketa

Pri Intesi Sanpaolo Bank se vsekakor lahko pohvalijo z raznolikimi, ugodnimi in do uporabnikov prijaznimi bančnimi paketi.

Novim strankam nudijo akcijsko ponudbo, ki omogoča kar eno leto brezplačnega vodenja kateregakoli izbranega bančnega paketa*. Izbirate lahko med paketi: Digital za samo 2,99 evra na mesec,

Start za 5,30 evra na mesec,

Plus za 13 evrov na mesec in

Mladi, ki je na voljo brezplačno.

V vse bančne pakete sta vključeni najnaprednejša spletna in mobilna banka s privlačnimi funkcijami. Prav tako je vsem strankam banke na voljo plačevanje s storitvijo Apple Pay in Google Pay, kar je prav Intesa Sanpaolo Bank omogočila kot prva izmed slovenskih bank.

Preverite in primerjajte vsebino bančnih paketov.

* Nova stranka je fizična oseba, ki nima odprtega transakcijskega računa pri Banki Intesa Sanpaolo d. d. Akcijska ponudba velja do 31. decembra 2024 za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Akcijska cena velja ob izpolnjevanju pogojev. Če stranka ne izpolnjuje pogojev, se nadomestilo za uporabo paketa začne zaračunavati po redni ceni skladno s tarifo Banke Intesa Sanpaolo d. d. Po preteku 12 mesecev se izbrani paket zaračuna skladno z vsakokrat veljavno tarifo banke, in sicer za paket Digital 2,99 evra, Start 5,30 evra in Plus 13 evrov. V primeru spremembe tarife banke je lahko cena paketa drugačna. Paket Digital je mogoče skleniti izključno prek spleta. Preverite pogoje za odprtje paketa Digital na spletu.

Ugodna ponudba stanovanjskih in potrošniških kreditov

Tako nove kot obstoječe stranke lahko pri Intesi Sanpaolo Bank lahko dobijo ugoden kredit. Trenutno je novim in obstoječim strankam na voljo ugodna redna ponudba stanovanjskih kreditov, medtem ko nove stranke čaka tudi ugodna akcijska ponudba potrošniških kreditov***.

Brez obiska poslovalnice si kar na spletu lahko zagotovite informativno ponudbo. Obiščite spletno stran banke in naredite informativni izračun oz. oddajte povpraševanje.

Prednosti potrošniškega kredita pri Intesi Sanpaolo Bank: doba odplačila do 120 mesecev (krediti z odplačilno dobo nad 84 mesecev se odobravajo v omejenem obsegu),

višina kredita do 45 tisoč evrov,

za sklenitev kredita ni potrebno zavarovanje,

skleniti je mogoče tako namenski kot nenamenski potrošniški kredit.

*** Nova stranka je fizična oseba, ki nima odprtega transakcijskega računa pri Banki Intesa Sanpaolo d. d. Posebna ponudba za sklenitev potrošniškega kredita velja od 1. septembra 2024 do vključno 31. oktobra 2024 za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun pri Banki Intesa Sanpaolo d. d. in prenesejo redni mesečni dohodek (plačo/pokojnino). Vloga za kredit mora biti oddana najpozneje do 31. oktobra 2024. Akcija se izključuje z drugimi posebnimi ponudbami/ugodnostmi za potrošniške kredite.

Prednosti stanovanjskega kredita pri Intesi Sanpaolo Bank Odplačilna doba kredita lahko znaša tudi do 30 let. Velja za kredite s fiksno in spremenljivo obrestno mero.

Povpraševanje lahko oddate kar prek spleta in s tem zmanjšate število obiskov poslovalnice, saj lahko večino korakov v postopku sklenitve stanovanjskega kredita opravite od doma.