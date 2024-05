Najem ali nakup: katera možnost je boljša za vas?

Namesto najema raje nakup nepremičnine

Nakup nepremičnine je vedno dobra odločitev. V Sloveniji so cene najemnin namreč v zadnjih letih močno poskočile, za njimi ne zaostajajo bistveno niti prodajne cene nepremičnin. A če razmišljate, da bi namesto najemnine za svoj dom raje odplačevali kredit, je to vsekakor korak, ki ga je vredno narediti, saj boste tako imeli lastno nepremičnino, z njo pa večjo stabilnost in varnost.

Naj gre za prvo nepremičnino, s katero rešujete svojo stanovanjsko problematiko, ali pa si želite novo, večje domovanje, morda se v nakup podajate, ker želite dodatno služiti z oddajanjem … Pomembno je, da najdete ugoden stanovanjski kredit, s katerim bo vaš družinski proračun najmanj obremenjen.

Foto: Shutterstock

Stanovanjski kredit tudi s fiksno obrestno mero Pri Intesi Saopaolo Bank novim in obstoječim strankam omogočajo ugoden stanovanjski kredit s sprejemljivo in fiksno obrestno mero, z odplačilno dobo do 30 let. Povpraševanje lahko oddate kar prek spleta, torej iz udobja vašega doma, ne da bi sploh obiskali poslovalnico. To je še kako priročno za vse, ki zaradi narave svojega dela med delovnikom težko obiščete bančno poslovalnico.

Lastništvo doma prinaša dolgoročne finančne koristi, stabilnost in osebno zadovoljstvo. Preverili smo, zakaj se je namesto za najem nepremičnine vredno odločiti za nakup.

Nepremičnini bo z leti zrasla vrednost

Nepremičnine imajo tendenco, da dolgoročno pridobivajo vrednost. To pomeni, da bo vaša naložba v lasten dom z leti praviloma povečevala svojo dejansko vrednost.

Foto: Shutterstock

Nakup vas bo hkrati tudi zaščitil pred inflacijo in z njo poveznim nihanjem cen najemnin. Čeprav so mesečni obroki stanovanjskega kredita lahko visoki, za njimi ne zaostajajo niti cene najemnin. Če se odločite za kredit s fiksno obrestno mero, so obroki kredita fiksni, medtem, ko lahko najemnine s časom dodatno zrastejo.

Dom naj bo po vaši meri

Kot lastnik nepremičnine imate proste roke pri prilagajanju, prenovi in opremi svojega doma. Prostore in opremo lahko uredite po svojih željah, kar bo pozitivno vplivalo tudi na vaše počutje in udobje v vašem bivalnem okolju.

Lastniki stanovanj so navadno tudi bolj povezani z lokalno skupnostjo, saj se zavedajo, da je to okolje, v katerem bodo najverjetneje živeli dalj časa, zaradi česar je tudi spletanje novih prijateljskih vezi bolj prijetno in enostavno. S tem pa je tudi kakovost življenja na višji ravni.

Nakup nepremičnine vam bo prinesel tudi večjo varnost. Tako ne boste tvegali, da bi najemodajalec nepričakovano želel, da se izselite, ker bi se odločil za prodajo ali kakšno drugo spremembo, povezano z najemniškim razmerjem.

Foto: Shutterstock

Da bodo nekaj imeli tudi vaši otroci

Seveda je ena največjih vrednosti lastništva nepremičnine tudi to, da bo postala del družinske zapuščine ter s tem v življenju večjo varnost in stabilnost omogočila tudi vašim potomcem.

Ugodnosti za nove stranke Izberite paket, ki najbolj ustreza vašim potrebam, in ga kot nova stranka Intese Sanpaolo Bankkar eno leto uporabljajte brezplačno.* Vsi paketi vam, poleg drugih specifičnih storitev, omogočajo: uporabo osebnega transakcijskega računa**,

uporabo mobilne banke in spletne banke , ki se lahko pohvalita z odlično oceno in uporabniško izkušnjo,

in , ki se lahko pohvalita z odlično oceno in uporabniško izkušnjo, pridobitev osnovnega limita***. Mobilno plačevanje vam omogočata storitvi Google Pay in Apple Pay.

Potrošniški kredit do 45 tisoč evrov brez zavarovanja Je vaše stanovanjsko vprašanje rešeno, si pa morda želite prenove doma ali osvežitve z novim pohištvom? Izkoristite akcijsko ponudbo potrošniških kreditov Intese Sanpaolo Bank za nove stranke: sklenitev kredita v višini do 45.000 evrov (do 35.000 evrov tudi prek spleta),

(do 35.000 evrov tudi prek spleta), za sklenitev kredita ni potrebno zavarovanje ,

, sklenete lahko tako namenski kot nenamenski potrošniški kredit in

in odplačilna doba kredita lahko znaša do 120 mesecev (odplačilna doba je praviloma do 84 mesecev; krediti z odplačno dobo od 85 do 120 mesecev se odobravajo v omejenem obsegu).

Povpraševanje za pridobitev ponudbe lahko oddate kar prek spleta

Sklenite ugoden kredit in paket Za sklenitev ugodnega stanovanjskega ali potrošniškega kredita ter bančnega paketa Start ali Plus se oglasite v najbližji poslovalnici Intese Sanpaolo Bank, medtem ko paket Digital sklenete kar prek spleta.

Nova stranka je fizična oseba, ki nima odprtega transakcijskega računa pri Banki Intesa Sanpaolo, d. d.

*Akcijska ponudba velja do 30. 6. 2024 za paketa Start in Plus ter do 30. 9. 2024 za paket Digital, in sicer za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun ter prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Akcijska cena velja ob izpolnjevanju pogojev. Če stranka ne izpolnjuje pogojev, se nadomestilo za uporabo paketa začne zaračunavati po redni ceni, skladno s tarifo Banke Intesa Sanpaolo, d. d.

Po preteku 12 mesecev se izbrani paket zaračuna skladno z vsakokrat veljavno tarifo banke, in sicer za paket Digital 2,99 evra, Start 5,30 evra in Plus 13 evra. V primeru spremembe tarife banke je lahko cena paketa drugačna. Paket Digital je mogoče skleniti izključno prek spleta. Preverite pogoje za odprtje paketa Digital prek spleta.

**Transakcijski račun je namenjen aktivni uporabi (prejemanju plače ali pokojnine, izvrševanju plačilnih transakcij in drugim namenom, povezanim z opravljanjem bančnih storitev) ter ne zgolj hrambi denarja.

***Za sklenitev osnovnega limita je potreben obisk poslovalnice.