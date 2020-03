Bodo zaradi koronavirusa stanovanja cenejša?

Že nekaj dni velja odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (izvzete so nujne prodajalne in storitve), ki prepoveduje tudi izvajanje storitev nepremičninskega posredovanja. Nekateri nepremičninski posredniki so aktivnosti povsem ustavili. To pomeni, da bo transakcij z nepremičninami bistveno manj oziroma da lahko posledično pričakujemo takojšen in močan padec števila prodaj. Določeni prodajalci, ki nepremičnine prodajajo sami, pa bodo imeli pri prodaji precej težav zaradi omejenega poslovanja bank, notarjev in sodišč.

Roman Prskalo iz nepremičninske agencije Metropola IN Foto: Osebni arhiv "Na drugi strani so tudi stranke, ki imajo namen kupiti nepremičnino, zaradi nastalega položaja postale previdne. Ne vedo točno, kaj jih čaka, koliko časa bo epidemija trajala in kako bo vplivala na gospodarstvo, posledično tudi na kreditiranje. Večina strank se je zato odločila, da z nakupom nekoliko počaka, istočasno pa se tudi ne izpostavlja mogočim okužbam z virusom," pojasnjuje Roman Prskalo iz nepremičninske agencije Metropola IN.

Spremembe ob daljših omejitvah

Pri nepremičninski agenciji Stoja vsi agenti delajo od doma in so prek telefona v stiku s strankami. Za zdaj padca cen ne pričakujejo, seveda pa je vse odvisno od tega, kako dolgo bo traja epidemija koronavirusa in s tem omejitve, pojasnjuje direktor Stoje Zoran Đukić.

"Vsi čakajo, da vidijo, kakšne bodo posledice epidemije. Če omejitve ne bodo trajale dolgo, se na nepremičninskem trgu ne bo kaj dosti spremenilo, mogoče manjše korekcije," meni Đukić in v ljubljanskem primeru izpostavlja, da je še vedno pomanjkanje stanovanj oziroma dobre ponudbe.

Na najemniškem trgu že opazne spremembe

Zoran Đukić, Stoja nepremičnine Foto: Osebni arhiv Večji premiki se že dogajajo na najemniškem trgu, kjer je popolna ustavitev javnega življenja najbolj prizadela lastnike stanovanj, ki so jih oddajali v kratkotrajni najem prek svetovnih platform, kot sta Airbnb in Booking, saj turisti množično odpovedujejo rezervacije hotelskih sob in preostalih namestitev.

"Posledično lahko pričakujemo, da se bo večja količina stanovanj, ki so se zdaj oddajala kratkoročno turistom, začela oddajati dolgoročno za klasičen najem ali pa jih bodo celo prodajali. To velja predvsem za Ljubljano in vsa preostala turistična mesta," napoveduje Prskalo.

"Z vrnitvijo takšnih stanovanj na najemniški trg se bo sprostil krč, ki je nastal na tem področju, in ne bo več takšnega pomanjkanja," pa meni Đukić ter dodaja, da se bodo tako najemnine, ki so v zadnjem času podivjale, končno umirile in znižale.

"Nekatera stanovanja bodo tudi na prodaj, saj so si določeni lastniki obetali previsoke donose z oddajanjem prek Airbnbja in zdaj ne bomo mogli odplačevati posojila," dodaja.

Vse je odvisno od trajanja epidemije

Prskalo še pojasnjuje, da dozdajšnji potek epidemije večjega vpliva na cene nepremičnin trenutno še nima. "Če bo epidemija trajala dalj časa, pa se bo znižanje povpraševanja vsekakor odražalo na padcu cen nepremičnin, tako prodajnih cen kot tudi cen najemnin," je prepričan.

Koronavirus bo tako zagotovo vplival tudi na cene nepremičnin, kako zelo, pa je odvisno od trajanja epidemije.