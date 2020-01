V zasebni del projekta Emonika, ki predvideva novo nakupovalno središče in hotel, je v začetku lanskega leta vstopil nov igralec - madžarska bančna skupina OTP.

Prvi mož OTP banke Sandor Csanyi je v začetku meseca v Ljubljani dejal, da upa, da se bo investicija v projekt, ki je zaradi različnih zapletov neuresničen že več kot desetletje, začela že letos. A zadnje dogajanje kaže, da se utegne začetek gradnje še odmakniti, saj so Madžari za projekt naročili nove možne arhitekturne rešitve, kar pa bi utegnilo podaljšati postopke.

Trije biroji pripravili nove arhitekturne rešitve

Kot nam je povedal ljubljanski mestni arhitekt Janez Koželj, bodo v začetku februarja svoje predloge predstavili trije biroji (dva iz Londona, eden iz Varšave), ki jih je investitor povabil k sodelovanju.

"Žal se začenja nov krog iskanja najbolj primerne arhitekturne rešitve, kakršnega smo v predhodnem usklajevanju uspeli mukoma pripeljati do sprejemljive kompromisne rešitve," pravi Koželj, sicer tudi profesor na ljubljanski fakulteti za arhitekturo.

Na zemljišču, kjer naj bi stali nov potniški center, nakupovalno središče in hotel, so Slovenske železnice odprle parkirišča. Foto: Bojan Puhek

Madžari morajo upoštevati značaj lokalne arhitekture

Koželj je dodal, da so se z vodjo projekta iz OTP dogovorili o izrazu arhitekture komercialnega dela, pri čemer je vztrajal pri stališču, da se mora izraz (slog) prilagoditi značaju lokalne arhitekture in biti primerno zadržan, ker gre za mestni (za razliko od predmestnega) trgovski center v dialogu s kakovostno arhitekturo (Plečnik, Šubic, Mihelič).

Kako naj bi bila videti novo nakupovalno središče in stolpnica?

Na YouTubu se je medtem pojavil predstavitveni video arhitekturnega biroja Design International, v katerem so predstavljene tri arhitekturne rešitve za nakupovalno središče in stolpnico na križišču Dunajske in Masarykove, v kateri naj bi bil hotel.

Design International je arhitekturno podjetje, ki ima sedež v Londonu, svoje izpostave pa ima tudi v Milanu, Šanghaju in Dubaju. Gre za skupino, ki je v naši regiji že sodelovala pri vsaj dveh večjih projektih, gradnji nakupovalnih središča Arena Centar v Zagrebu in AdaM v Beogradu. Gre za podjetje, ki vodi in bdi nad projektom od arhitekturnega razpisa do same realizacije.

So to predlogi, ki jih bodo razkrili februarja?

Na podjetje smo naslovili vprašanje, ali drži, da sodelujejo tudi pri projektu Emonika, in ali lahko potrdijo, da so primeri, objavljeni v videu, delo arhitekturnih birojev, ki jih je skupina OTP pozvala, da pripravijo nove rešitve za to območje v središču Ljubljane. Odgovora še nismo prejeli, iz informacij, ki so nam na voljo, pa lahko sklepamo, da so to rešitve, ki bodo predstavljene februarja.

V stolpnici bo po načrtih hotel, ki se bo razprostiral na dobrih 12 tisoč kvadratnih metrih, nad tem bodo na dobrih sedem tisoč kvadratnih metrih poslovni prostori, na vrhu stolpnice pa bo lokal z razgledno točko. Na drugi strani, na Vilharjevi cesti, bo manjša poslovna stavba, ki jo bo mogoče pozneje nadgraditi.

Nov zamik zaradi novih arhitekturnih rešitev?

Komercialni del projekta Emonika je ocenjen na med 250 in 300 milijoni evrov. Oba dela, komercialni del in nov potniški center, pa bi radi gradili istočasno, saj bi lahko tako le enkrat zaprli železniško progo. Ker pa se za komercialni del projekta začenja nov krog iskanja arhitekturne rešitve, kjer gre za dolgotrajen in zapleten postopek, bi lahko začetek gradnje celotnega projekta še podaljšalo.

Mestni veljaki, Slovenske železnice in investitor - takrat še madžarska družba Trigranit - so leta 2007 javnosti prvič predstavili projekt Emonika. Ta vključuje gradnjo nove železniške in avtobusne postaje, nakupovalno središče, hotel in več poslovnih stavb. Po prvih načrtih bi moral projekt stati že leta 2010.

Nov zamik: potniški center naj bi začeli graditi šele konec leta 2021

Že konec prejšnjega leta smo pisali, da se je gradnja novega potniškega centra Emonika v središču Ljubljane ponovno zamaknila. Po napovedih bi lahko tako prve lopate zasadili šele konec leta 2021, prestolnica pa bi novo železniško in avtobusno postajo po najbolj optimističnem scenariju dobila šele konec leta 2023. Po novem je projekt zastavljen tako, da naj bi železniško postajo financirala država, SŽ pa so že v preteklosti sporočile, da bodo prevzele naložbo v avtobusno postajo, ki jo želijo pozneje tudi upravljati.