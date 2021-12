Podražitve vzbujajo skrb: bo gospodarstvo preživelo najhujši energetski šok v zgodovini? #video

Vse dražji energenti ne grozijo le gospodinjstvom, pač pa ogrožajo tudi preživetje energetsko intenzivnih panog, ki so hrbtenica slovenskega gospodarstva, opozarja Gospodarska zbornica Slovenije. Slovenija približno kar dve tretjini elektrike, ki jo porabimo, ustvari s hidroelektrarnami in krško nuklearko. Tu ni razlogov za do 300- odstotne podražitve, opozarjajo predstavniki kovinske, papirne in živilske industrije, ki so državi predstavili okoli 100 milijonov evrov težke ukrepe, ki bi jim omogočili preživetje najhujšega energetskega šoka v zgodovini.