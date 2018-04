Bo evropski velikan premešal karte pri dopolnilnem zavarovanju?

Adriatic Slovenica bi lahko že v kratkem dobila novega lastnika. Kdo je v ožjem izboru in koliko je pripravljen plačati za tretjo največjo zavarovalnico v državi?

V KD Group že vrsto let razmišljajo o prodaji zavarovalnice Adriatic Slovenica (AS), tudi zaradi nejasne usode dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

AS z njim po dostopnih informacijah zbere več kot tretjino vseh premij. Če bi ga naenkrat ukinili, bi imela koprska zavarovalnica visoko izgubo, prisiljena pa bi bila odpuščati in zniževati stroške poslovanja.

Aljoša Tomaž, izvršni direktor KD Group Foto: STA Kljub vsemu za AS obstaja velik interes. Na podlagi povpraševanja zainteresiranih kupcev so se v KD Group konec lanskega leta odločili za vnovičen poskus prodaje. Konec prejšnjega meseca, tik pred velikonočnimi prazniki, se je tudi že iztekel rok za oddajo zavezujočih ponudb.

Trije interesenti

Koliko ponudb za odkup večinskega deleža so prejeli, še ni znano. Po naših informacijah se za nakup AS zanimajo trije interesenti, ki so v zadnjih tednih tudi opravili skrbne preglede zavarovalnice.

Za zdaj naj bi najbolje kazalo italijanskemu velikanu Generaliju, ki v Sloveniji že posluje. Njegova zavarovalnica, ki se osredotoča na avtomobilska zavarovanja, je med večjimi na našem trgu, vendar obvladuje razmeroma skromnih manj kot pet odstotkov trga.

V Generaliju interesa za nakup niso želeli komentirati.

Med interesenti se je v zadnjem času omenjalo tudi Grawe in Wiener Städtische. Oba prihajata iz Avstrije in sta del večje mednarodne skupine. Tako kot Generali že dalj časa delujeta v Sloveniji, vendar imata v rokah manj kot dvoodstotni tržni delež.

Za Generali, Grawe in Wiener Städtische bi bil prevzem AS bližnjica do uveljavitve v Sloveniji, saj zelo počasi krepijo položaj na zasičenem zavarovalniškem trgu.

Bajni dobički tretje največje zavarovalnice

Če bi AS končal v rokah Generalija, bi združena zavarovalnica prehitela Zavarovalnico Sava (prej Zavarovalnica Maribor in Tilia) in se zavihtela na drugo mesto. Obvladovala bi več kot 18 odstotkov celotnega slovenskega trga.

Po naših informacijah naj bi bil Generali za AS pripravljen odšteti okoli 180 milijonov evrov, kar vključuje dolgove.

To za skupino, vodilno na italijanskem trgu in tretjo največjo v Avstriji, ne bi smelo predstavljati večjih težav. V letu 2017 je ustvarila rekordnih 2,1 milijarde evrov čistega dobička, konec lanskega leta pa je imela na računu skoraj sedem milijard evrov.

Kljub temu je vprašanje, ali bodo v KD Group pripravljeni sprejeti ponudbo, saj naj bi pričakovali višji izkupiček, in ali bodo interesente pozneje pozvali k izboljšanju ponudb.

Adriatic Slovenica z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem zbere okrog tretjino vseh premij. Foto: dopolnilno-zavarovanje.si Spomnimo, da so v KD Group v preteklosti že večkrat iskali kupca za AS, vendar zanjo nikoli niso dobili dovolj dobre ponudbe. Vselej, ko smo pri njih preverjali informacije o prodaji, pa so ponovili, da so "načeloma na prodaj vse naložbe, seveda za pravo ceno".

Vodilnim v KD Group tudi ni bilo pretirano v interesu prodati AS, saj je ta že vrsto let neusahljiv vir za poplačilo dolgov. V blagajno svojega lastnika je namreč v zadnjih nekaj letih vplačala več deset milijonov evrov.

Na skupščini AS, ki je potekala marca letos, so recimo v KD Group odločili, da se jim tako kot v lanskem letu izplača za nekaj več kot deset milijonov evrov bruto dividend.

Prodali bodo tudi KD Sklade

Na prodaj ni le zavarovalnica AS, ampak tudi njena hčerinska družba KD Skladi.

Gre za tretjo največjo družbo za upravljanje v Sloveniji, katere tržni delež znaša okoli 20 odstotkov. Po zadnjih podatkih iz začetka lanskega leta upravlja več kot pol milijarde evrov premoženja nekaj manj kot 55 tisoč vlagateljev.