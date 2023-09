Nekdanji zaposleni: Smo največji poraženci Studia Moderna

Težave Studia Moderna so bile prisotne že dlje časa pred stečajem. Med drugim so zamujale plače zaposlenih, majsko so tako dobili sredi julija, junijsko v začetku avgusta.

Po mesecu dni od začetka stečajnega postopka Studia Moderna Sandija Češka se je oglasila skupina okoli 50 nekadnjih zaposlenih, ki v odprtem pismu opozarjajo, zakaj so oni največji poraženci stečaja. Ne le, da so ostali brez zaposlitve, nikoli ne bodo dobili izplačila plače za julij in avgust, regresa za leto 2023 in odpravnine, prav tako za razliko od svojih kolegov niso opravičeni do pravic iz jamstvenega sklada. V takšnem položaju so se znašli kljub temu, da je Češko od začetka stečajnega postopka zagotavljal, da bodo poskrbeli za zaposlene in večini ponudili službo v drugem podjetju.

Pred mesecem dni je direktorica Studia Moderna Jana Umek na sodišče podala vlogo za stečaj tega podjetja, teden dni kasneje ga je sodišče tudi sprožilo. Lastnik Sandi Češko je takrat pojasnjeval, da se trudi, da bo za večino zaposlenih poskrbljeno in da jim bodo ponudili delo v podjetju Valnadin, ki prevzema maloprodajni posel v Sloveniji.

Medtem ko se odgovorni ukvarjajo z blaženjem posledic pri kupcih, ki so blago kupovali tik pred stečajem, nekdanji zaposleni opozarjajo, da so oni največji poraženci stečaja Studia Moderna, in v odprtem pismu opisujejo položaj, v katerem so se znašli.

Za skupino zaposlenih so se potrudili, drugi ostali praznih rok

Skupini ljudi, ki so bili na dan stečaja v delovnem razmerju, sta bili vročeni dve pogodbi, tudi pogodba o rednem delovnem razmerju z začetkom 15. septembra 2023. Poleg tega so prijavili zamujeni plači za julij in avgust, v novem podjetju Valnadin v lasti Mateje Dolanc, sicer Češkove svakinje, pa jih čaka tudi regres v sorazmernem delu štirih mesecev. Zanje se je poslovodstvo Studia Moderna potrudilo. Na drugi strani pa so tisti, ki so bili v času stečaja v odpovednem roku, ostali praznih rok. Gre za skupino 44 zaposlenih, ki se je znašla v nezavidljivem položaju.

Dva meseca pred stečajem so bili namreč odpuščeni. Ker gre po večini za delavce z dolgim delovnim stažem, so njihovi odpovedni roki znašali prek 50 dni in tako so bili v avgustu, na dan stečaja, še vedno na plačilni listi Studia Moderna. Po novici o stečaju jih je zadela še ena slaba novica, in sicer, da zaradi prenehanja pogodbe iz poslovnega razloga niso upravičeni do pravic iz jamstvenega sklada, saj so te pravice namenjene osebam, ki jim delovno razmerje poteče zaradi stečaja.

Vodstvo podjetja je z manevrom odpuščanja iz poslovnih razlogov kupovalo čas

Skupina 44 zaposlenih opozarja, da je razlog njihove odpovedi iz poslovnega razloga povsem identičen odpovedi preostalim zaposlenim v podjetju Studio moderna, torej insolventnost podjetja, ki je dva meseca kasneje vodila v stečaj podjetja. "Vodstvo podjetja je z manevrom odpuščanja iz poslovnih razlogov kupovalo čas, čeprav so vedeli, da je stečaj neizbežen. Vodstvo je dobro poznalo situacijo in se je zavedalo upada prihodkov in dejstva, da so aktivnosti prodaje in nabave zalog drastično slabe že vsaj eno leto pred stečajem," zapišejo v odprtem pismu, kjer predstavijo situacijo, v kateri so se znašli.

Junija odpuščeni delavci se morajo torej sprijazniti s tem, da ne bodo nikoli dobili izplačila plače za julij in avgust, regresa za leto 2023 in odpravnine. Sprijazniti se morajo, da so tudi v finančno slabšem položaju kot nekdanji kolegi, saj jim tudi jamstveni sklad ne bo izplačal ničesar.

Njihovo edino upanje ostaja prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku. A stečajna masa je majhna, kar jim je potrdila tudi Mateja Dolanc, ki je pojasnila, da "slovensko podjetje nima oprijemljivih sredstev, razen opreme v pisarnah, blaga v prodajalnah in dve stari osebni vozili."

Upniki, med njimi delavci, kupci, dobavitelji in država, imajo še dva meseca časa za prijavo terjatev. Stečajna upraviteljica Studia Moderna Špela Turk je sicer v torek objavila razpis za prvo dražbo. Po poročanju N1 Išče najemnika za strežniško strojno in programsko opremo.