BITCOIN SV: Izjemna poslovna priložnost v Ljubljani, ki je ne gre zamuditi

O blockchain tehnologiji oziroma tehnologiji verig podatkovnih blokov smo v zadnjem obdobju veliko slišali in prebrali. Tako kot pri vsaki temi, o kateri se veliko govori, tudi nenehni pogovori o tehnologiji veriženja blokov in kriptovalutah brišejo ločnico med dejstvi in izmišljotinami. Dejstvo je, da ta tehnologija v poslovni svet prinaša novo miselnost, spremembo kulture ter nova znanja, ki že spreminjajo in bodo tudi v prihodnje spreminjala delovanje trga, podjetij in potrošnikov.

Tehnologija veriženja blokov postaja vedno bolj priljubljena. Če je še vedno ne razumete najbolje, vam lahko pri tem pomaga marčevska konferenca v Ljubljani.

Energetika, telekomunikacije, transport in logistika, zdravstvo, bančništvo, javne storitve, avtomobilizem, igralništvo, dobavne storitve, industrija 4.0 … Naštetih je samo nekaj ključnih področij, kjer ima tehnologija blockchaina veliko poslovnih priložnosti in izredno svetlo prihodnost, ta pa se pravzaprav udejanja že dandanes.

Ker gre za nekaj, kar lahko v marsičem kroji prihodnost, je čas, da jo še podrobneje spoznamo.

Odlična priložnost za to se vam ponuja v torek, 3. marca 2020, ko bo v Ljubljani potekala mednarodna konferenca BITCOIN SV: Tehnologija blockchain za poslovne priložnosti (Bitcoin SV: The blockchain for business). Na strokovni konferenci v organizaciji mednarodnega združenja Bitcoin Association, podjetja nChain in slovenskega podjetja CREA bodo strokovnjaki spregovorili o prednostih platforme Bitcoin Satoshi Vision (v nadaljevanju Bitcoin SV) ter razbijali mite o omejitvah blockchaina za poslovanje podjetji. Konferenca bo potekala v hotelu InterContinental Ljubljana na Slovenski cesti 59. Brezplačno boste torej imeli priložnost slišati vizionarje, tako domače kot tuje strokovnjake, ki so v samem vrhu razvoja tehnologije blockchain.

Na konferenci boste imeli udeleženci priložnost spoznati vodilne predstavnike in podjetja s področja tehnologije blockchain ter BSV-skupnost.

Tehnologija, ki lahko spremeni svet na bolje

Blockchain je sicer celovita informacijska tehnologija z več tehnološkimi ravnmi, ki se jo da uporabljati za najrazličnejše oblike registrov, zapisov in izmenjave, vključno z vsemi področji financ, ekonomije in denarja, fizične lastnine in nematerialnih sredstev, glasovanj, idej, zdravstvenih podatkov in drugih informacij.

Strokovnjaki o njej razpravljajo kot o tehnologiji, ki bo najbolj zaznamovala prihodnja desetletja, bolj kot družbena omrežja, množični podatki, umetna inteligenca ali robotika. Ob pravilni in širši implementaciji namreč lahko omogoča vrsto korakov v pravo smer. Pod črto: gre za tehnologijo, ki lahko svet ter vsakdanje poslovanje institucij in tudi posameznikov, ki uporabljajo njihove storitve, spremeni na bolje.

Zmogljivost, transparentnost, hitrejša rast in pregled nad podatki

Bitcoin SV je stabilna platforma, ki v celoti sledi smernicam Satoshija Nakamota – izumitelja Bitcoina. Bitcoin SV ni eksperiment, ampak delujoč, varen in skalabilen protokol primeren za poslovno rabo. Prednosti Bitcoin SV-ja so prepoznala mednarodna podjetja in mnogi razvijalci aplikacij, saj jim omogoča večje zmogljivosti, hitrejšo rast in pregled nad podatki.

Na platformi številna podjetja že razvijajo najrazličnejše rešitve za mikroplačila, zdravstvo, igralništvo, dobavne verige in mnoga druga področja. Nekatere izmed njih si boste lahko ogledali tudi na brezplačni konferenci BITCOIN SV: Tehnologija blockchain za poslovne priložnosti.

Pri razvoju protokola in globalnih rešitev platforme Bitcoin SV ima pomembno vlogo tudi slovensko podjetje CREA.

Nadarjena ekipa slovenskih inženirjev

"Bitcoin SV omogoča uporabo prednosti blockchaina brez omejitev. Skupaj s sodelavci iz podjetja nChain smo odpravili vse do sedaj znane omejitve in ustvarili stabilno, varno in skalabilno platformo, ki nima praktičnih omejitev pri globalni uporabi. Z odpravo omejitev smo v praksi dokazali genialnost Bitcoina. Veseli nas izjemen odziv podjetij iz celega sveta. Z nekaterimi že aktivno sodelujemo in gradimo rešitve, ki s pridom izkoriščajo prednosti Bitcon SV. Na tokratni konferenci bomo lahko spoznali prednosti in priložnosti, ki jih omogoča le Bitcoin SV in se seznanili, kako lahko podjetja, razvijalci aplikacij, rudarji in drugi uživajo koristi z ustvarjanjem na platformi Bitcoin SV," je poudaril direktor podjetja CREA, Roman Puhek.

CREA sicer primarno deluje na področju infrastrukture, razvoja blockchain aplikacij in poslovnih rešitev, ki spodbujajo rast platforme Bitcoin SV.

Kot že omenjeno, sta soorganizatorja dogodka tudi Bitcoin Association, mednarodno združenje, ki povezuje trgovce, borze, razvijalce, podjetja in rudarje z željo, da bi v ekosistemu Bitcoin SV pospešili inovacije na področju kriptovalut ter hkrati omogočili zakonsko varno okolje za razvoj, ter nChain, vodilno mednarodno podjetje na področju raziskav, svetovanja in razvoja rešitev na blockchainu.

Vrhunski strokovnjaki

Več o tem, kaj tehnologija blockchain prinaša podjetjem v prihodnosti in kako deluje, boste lahko 3. marca izvedeli v Ljubljani.

Konferenca ponuja edinstveno priložnost poslovni in tehnični javnosti, da spozna Bitcoin, se informira o edinstvenih tehnoloških zmogljivostih platforme Bitcoin SV ter razvija poslovne odnose, ki stremijo k uporabi Bitcoin ekosistema v lastno korist.

Na konferenci boste tako imeli udeleženci priložnost spoznati vodilne predstavnike in podjetja s področja tehnologije blockchain ter BSV-skupnost. Svoje znanje vam bodo predstavili mednarodno priznani strokovnjaki. Med drugim bodo predavali: dr. Craig S. Wright (Satoshi Nakamoto), chief scientist v podjetju nChain, Steve Shadders, tehnični direktor pri nChain, Andrew Baxter iz podjetja Tokenized, Stephan Nilsson iz podjetja UNISOT ter Daniel Connolly, direktor razvoja pri projektu Bitcoin SV Node. Še več govorcev bo znanih v prihodnjih dneh.

Steve Shadders, nChain CTO

Steve je vodja inženirske ekipe nChain in tehnični direktor projekta Bitcoin SV Node.

Stephan Nilsson, Unisot

Stephan Nilsson je specializiran za sistemske integracije, s predanostjo tehnologiji Blockchain / Bitcoin, EoT, IoM, IoT, Distributed Systems, Open Source in Peer-To-Peer.

Andew Baxter, Tokenized

Andrew je po srcu inženir in je zadnjih 25 let vodil tehnološko kompleksne posle na področju trgovanja in upravljanja z naložbami.

Daniel Connoly, Lead Developer, Bitcoin SV Node Project

Vodilni IT-inženir, osredotočen na razvoj citcoin SV-ja in obnovitev celotnih kapacitet bitcoina.

dr. Craig S. Wright (Satoshi Nakamoto)

Zaposlen v trenutno vodilnem blockchain podjetju nChain kot chief scientist.