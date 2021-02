Bencin in dizel po novem letu dražja

Cene bencina in dizla so se po novem letu začele dvigovati, kar lahko pripišemo tudi rasti cen nafte na svetovni trgih. Lani so se maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil znižale. Referenčna maloprodajna cena 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina je bila nižja za 17 odstotkov, dizelskega goriva pa za 15 odstotkov.

"Upad povpraševanja zaradi pandemije koronavirusa je povzročil znižanje proizvodnje nafte, dodatno pa je cenovna vojna med Savdsko Arabijo in Rusijo privedla do zgodovinskega padca cen nafte v drugem četrtletju 2020. Posledično so bile nabavne cene ob koncu leta 2020 še vedno za več petino nižje kot pred krizo," so za STA pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo, ki je opravilo analizo cen za lansko leto.

Za nevtralizacijo znatnega padca cen surove nafte na mednarodnih trgih zaradi naftne krize je vlada spremembe na nabavnem trgu do začetka popolne liberalizacije cen naftnih derivatov v Sloveniji kompenzirala s prilagajanjem trošarine na bencinsko in dizelsko gorivo. Na letni ravni se je trošarina na bencinsko gorivo znižala za deset odstotkov, na dizelsko pa je bila za eno odstotno točko višja.

Dizel se je bolj podražil od bencina

Trend se je letos obrnil in cene naftnih derivatov v zadnjih tednih rastejo. Če je liter 95-oktanskega bencina na bencinski servisih izven hitrih cest in avtocest konec leta 2020 stal okrog 1,01 evra, je sedaj cena postavljena okrog 1,08 evra. Pri dizlu je bila podražitev večja, in sicer za okrog 20 centov na 1,25 evra, navaja STA.

Vlada se je konec septembra lani sicer odločila za popolno liberalizacijo cen vseh naftnih derivatov. Cene je regulirala od leta 2000, nato pa marca 2016 najprej sprostila cene kurilnega olja in 98-oktanskega bencina, novembra istega leta pa še cene 95-oktanskega in dizelskega goriva na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah.

Izven avtocest in hitrih cestah so se cene obeh pogonskih goriv po sprostitvi najprej dvignile nad en evro, nakar je cena za bencin upadla in se več tednov držala pod enim evrom. To mejo je presegla sredi decembra. Cena dizla je ta čas vztrajala nad enim evrom.

STA spomni, da se je vlada za liberalizacijo odločila na podlagi analize stanja na trgu naftnih derivatov. Ob ustreznih ukrepih in aktivnostih za povečanje konkurenčnosti na trgu naftnih derivatov bi lahko v naslednjih desetih letih prišlo do vstopa novih diskontnih ponudnikov goriva, predvsem na parkirnih površinah trgovskih centrov, je ocenila.