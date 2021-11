Arabski lastnik blagovne znamke Adria Airways išče vlagatelja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Arabski poslovnež Munif Otman Tarmum, ki je spomladi letos za nakup blagovne znamke Adria Airways odštel 33.400 evrov, išče vlagatelja, ki bi podprl nadaljnji razvoj blagovne znamke in letenja v regiji, poročajo spletne Finance.

Blagovna znamka po navedbah Financ očitno ni na prodaj, ampak je vlagateljem ponujena možnost "zakupa" in uporabe blagovne znamke. Kakšna je cena, ni znano. Za dodatne informacije lahko vlagatelji zaprosijo prek obrazca za stik na spletni strani adria.si.

Na spletni strani je mogoče najti tudi promocijski katalog z zgodovino in potenciali razvoja blagovne znamke. Poleg spletne strani so bili vzpostavljeni tudi uradni profili na omrežjih Facebook, Twitter, Instagram in Linkedin.

Adria Airways, ki je bila v lasti nemškega sklada 4K in z njim povezanih oseb, je v stečaju pristala jeseni 2019.

Stečajni upravitelj Janez Pustatičnik je od pomembnejšega premoženja podjetja poleg blagovne znamke prodal Adrijino spričevalo za letenje, ki ga je na dražbi za 45 tisoč evrov kupil poslovnež Izet Rastoder. Adrijino letalsko šolo je kupil Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, ki je v lasti pravnika in predsednika upravnega odbora Nove univerze Petra Jambreka.