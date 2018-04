Anketna brezposelnost lani s 6,6 odstotka najnižja v osmih letih

Ne ovire pri odpuščanju, za delavce je ključna velika ponudba del in učinkovit nadzor, meni odvetnik Franci Ježelk. Foto: Matej Leskovšek

Stopnja anketne brezposelnosti je bila s 6,6 odstotka najnižja po letu 2009, ko je znašala 5,9 odstotka. Med moškimi je bila 5,8-odstotna oz. za 1,7 odstotne točke nižja kot predlani, med ženskami pa 7,5 -odstotna oz. za 1,1 odstotne točke nižja kot predlani.

Stopnja brezposelnosti se je v primerjavi z letom 2016 znižala v vseh statističnih regijah. Najnižja je bila v koroški in posavski (4,3 odstotka), najvišja pa v pomurski (9,6 odstotka) in obalno-kraški (8,1 odstotka) regiji. V primerjavi s preteklimi nekaj leti se je stopnja brezposelnosti najbolj znižala v koroški statistični regiji, saj je bila v letu 2017 za 7,9 odstotne točke nižja kot leta 2014.

Lani več aktivnih oseb kot predlani

V Sloveniji je bilo lani aktivnih 1,027 milijona oseb, 3,2 odstotka več kot predlani, med njimi je bilo delovno aktivnih 959.000, kar je 4,8 odstotka več kot leta 2016, in 67.000 brezposelnih, 15,4 odstotka manj kot leta 2016. Med brezposelnimi je bilo 47 odstotkov moških in 53 odstotkov žensk. V primerjavi z letom 2016 se je znižalo tudi število neaktivnih oseb; bilo jih je 730.000, kar je 4,2 odstotka manj kot v letu poprej.

Število zaposlenih se povečuje

Število zaposlenih se povečuje: v letu 2017 jih je bilo 819.000, kar je 4,3 odstotka ali 34.000 več kot v letu 2016 in za 9,7 odstotka oz. 73.000 več kot v letu 2014. Med njimi je bilo največ zaposlenih v delovnem razmerju, in sicer 672.000 zaposlenih za nedoločen čas (3,4 odstotka več kot predlani) in 101.000 za določen čas (7,8 odstotka več), sledile so osebe, ki so delale prek študentskega servisa (bilo jih je 33.000 ali 7,6 odstotka več) in zaposleni v drugih oblikah dela (13.000).

V primerjavi z letom 2016 se je povečalo tudi število samozaposlenih. Bilo jih je 113.000 ali 4,4 odstotka več kot v letu prej.

Stopnja deovne aktivnosti višja za 2,5 odstotka

Med moškimi, starimi 15 ali več let, je bilo delovno aktivnih 59,5 odstotka (2,8 odstotne točke več kot v 2016), medtem ko je bilo delovno aktivnih žensk, starih 15 ali več let, 49,8 odstotka (2,2 odstotne točke več). Skupna stopnja delovne aktivnosti v Sloveniji je lani znašala 54,6 odstotka in je bila za 2,5 odstotne točke višja kot v letu 2016 in hkrati najvišja po letu 2010, ko je znašala 54,9 odstotka.