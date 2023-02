Airbus v Nemčiji načrtuje več tisoč novih zaposlitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropski proizvajalec letal Airbus namerava v Nemčiji zaposliti približno 3500 ljudi, so danes sporočili iz podjetja. Kot so pojasnili, bi jih za gradnjo civilnih letal potrebovali približno 1900, za vojaški in vesoljski sektor 1100, za proizvodnjo helikopterjev pa 500. Trenutno po vsem svetu zaposlujejo 134.000 ljudi, samo v Nemčiji pa 45.000.