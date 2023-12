Agenciji S&P in DBRS Morningstar potrdili bonitetno oceno Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Agenciji S&P Global Ratings in DBRS Morningstar sta v petek potrdili bonitetni oceni Slovenije. S&P je potrdil oceno AA- s stabilnimi obeti, DBRS Morningstar pa oceno A s prav tako stabilnimi obeti, so objavili na spletni strani ministrstva za finance.

Po mnenju agencij na dober položaj Slovenije v splošnem vplivajo dobro razvito gospodarstvo, učinkovito upravljanje dolga, premišljen fiskalni okvir in članstvo v evropskih institucijah, so zapisali na ministrstvu. K stabilnim obetom ugodno prispeva kredibilni okvir makroekonomske politike, ki slovenskemu gospodarstvu omogoča, da se učinkovito prebija skozi vrsto neugodnih globalnih in domačih šokov.

Letošnje poplave sicer po navedbah ministrstva predstavljajo dodaten izziv za gospodarstvo in javne finance, vendar agenciji pričakujeta, da se bo položaj javnih financ znova izboljšal, ko bodo izdatki za sanacijo poplavne škode v prihodnjih letih upadli.