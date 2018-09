Afera Logatec: "ulični boji" v vrhu slabe banke. Kdo brani koga?

Afera s spornimi prodajami zemljišč, ki jih preiskujejo kriminalisti, razkriva tudi upravljavsko zmedo in notranje boje v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znani kot slabi banki. Zakaj se glavni izvršni direktor Imre Balogh še vedno otepa očitkov o nepravilnostih? In zakaj je pred izhodnimi vrati eden vodilnih uslužbencev DUTB, ki je nanje opozarjal?

Glavni izvršni direktor DUTB Imre Balogh po razkritju Siol.net, da kriminalisti preiskujejo sporno preprodajo zemljišč v lasti DUTB, pri katerih so vmesni posredniki ustvarili visoke zaslužke, še ne namerava ukrepati.

Kot je Balogh dejal v četrtek zvečer v televizijski oddaji Odmevi, bodo na DUTB počakali na izsledke revizije, ki jo opravljala mednarodna hiša Ernst & Young. "Revizija še ni končana. Kdaj bo, še ne morem napovedati," je dejal Balogh, prvi operativec DUTB. Njen upravni odbor vodi Miha Juhart.

A v ozadju Baloghovih izjav se skrivajo hudi notranji boji na DUTB, od katerih bo verjetno odvisen tudi razplet zadnje afere, povezane z delovanjem slabe banke.

Zakaj odhaja izvršni direktor, ki je opozarjal na Logatec?

Po naših informacijah je namreč priprava revizije Ernst & Young v zaključni fazi. Vodstvo na čelu z Baloghom naj bi na mizo že dobilo osnutek dokumenta. Kaj so najpomembnejše ugotovitve, za zdaj ni znano.

Izvršni direktor DUTB Jože Jaklin naj bi bil na izhodnih vratih. Foto: STA Kot smo neuradno izvedeli, pa v zakulisju tečejo hudi boji, povezani z interpretacijo nekaterih ugotovljenih dejstev, "piljenjem" posameznih ugotovitev revizije in izpostavljanjem posameznih odgovornih oseb. Do razkola naj bi prišlo v samem vrhu DUTB.

Sankcije zaradi posla z zemljiščem v Logatcu, na katerem švicarska družba Lonstroff gradi tovarno medicinskih elastomerov, pri njegovi preprodaji pa je podjetje Svet Re v lasti Vlada Petka zaslužilo milijon evrov, naj bi najglasneje zahteval izvršni direktor Jože Jaklin.

Gre za nekdanjega člana uprave Salonita Anhovo in Luke Koper, ki je bil v upravni odbor DUTB imenovan z začetkom leta. Toda v zadnjih tednih so se pojavile informacije, da bo Jaklin v kratkem odšel s funkcije. Viri z DUTB to povezujejo tudi s spori glede razčiščevanja posla v Logatcu.

Zasebno-poslovne vezi na DUTB

Jaklina naj bi pri tem podprla Tjaša Brilej Molan, vodja področja skladnosti poslovanja, ki je na DUTB zaposlena od samega začetka.

Toda pri tem naj bi oba trčila v Petro Grah, nekdanjo uslužbenko Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki je na DUTB zadolžena za korporativno varnost. Po naših podatkih gre za partnerico Andreja Lazarja, direktorja upravljanja nepremičnin, ki je operativno izpeljal omenjene nepremičninske posle. Med drugim tudi prodajo zemljišča v Logatcu.

Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičnin, je operativno izpeljal domnevno sporne nepremičninske posle. Foto: Matej Leskovšek Zapletlo naj bi se že ob pogovorih, ki so jih z uslužbenci DUTB želeli opraviti kriminalisti. Po naših informacijah je namreč Grahova zahtevala, da mora biti na njih prisotna tudi sama.

Da so kriminalisti obiskali DUTB, sta v zadnjih dneh potrdila tako Balogh kot Lazar. "Dejali so nam, da DUTB ni med osumljenci," je poudaril Balogh.

Zakaj Imre Balogh še vedno brani DUTB?

Informacije o "piljenju" ugotovitev revizije bi lahko posredno potrjevale tudi zadnje Baloghove izjave. V četrtek je dejstvo, da DUTB zemljišča v Logatcu ni prodala končnemu kupcu, torej Lonstroffu, ampak posredniku, podjetju Svet Re, upravičeval z "mednarodno nepremičninsko prakso".

"Ko so vključeni tuji vlagatelji, ti pooblastijo nosilca projekta, da zanje poišče zemljišče in vse pripravi, nato pa ga vlagatelj prevzame. Ne moremo pa prepovedati tujim vlagateljem, da ravnajo tako, kot so navajeni v drugih državah," je zatrdil Balogh.

Na očitek, da je DUTB pri preprodaji izgubila milijon evrov, pa je odgovoril, da "ne moremo vedeti, kakšni stroški (z urejanjem zemljišča, op. a.) so nastali v vmesnem času".

Foto: STA

Dejstvo: Svet Re je le navaden posrednik

Toda nesporno je, da podjetje Svet Re:

- ni klasični razvijalec nepremičnin, o katerih je govoril Balogh (ti, recimo, kupijo zemljišče v imenu trgovske verige, uredijo dovoljenja, ga komunalno opremijo in šele nato odprodajo), ampak navaden posrednik. Predpogodbo o prodaji zemljišča je tako sklenilo že pet dni po tem, ko je od DUTB kupilo zemljišče.

- v tem času ni ne "očistilo" ne komunalno uredilo zemljišča. Ravno nasprotno, Lonstroff je odštel kar 90 evrov za kvadratni meter zemljišča, na katerem je moral pred začetkom gradnje opraviti še precej dela.

- po vseh razumnih kriterijih sploh ne bi smelo kupiti zemljišča od DUTB, saj ne bi prestalo testa finančne sposobnosti. Kot smo že poročali, je podjetje Svet Re z zemljiščem ustvarilo več kot milijon evrov dobička. To je več od prihodkov, ki jih je podjetje zabeležilo v štirih letih pred tem. Tudi zato je kupnino DUTB poravnalo šele, ko je zemljišče že prodalo Lonstroffu.

Še ena luknja v poslovnem modelu DUTB

Posel je razkril še eno luknjo pri poslovanju DUTB. Medtem ko je DUTB ob morebitni preprodaji terjatev od končnega kupca upravičena do povračila razlike v ceni, to pri prodajah nepremičnin ni tako.

Balogh namreč meni, da bi bilo to, tako imenovano "top up" načelo pri prodaji nepremičnin težko uveljavljati. "Sploh, ker se je morda dodatno urejalo zemljišče, očiščeno zemljišče z vsemi dovoljenji pa je vredno več," je pojasnil Balogh.

Spomnimo, to načelo so na DUTB pri prodaji terjatev uvedli leta 2016, po odmevni aferi s preprodajo terjatev do ACH, Elana in več drugih podjetij ameriški investicijski banki Bank of America Merrill Lynch International (BAMLI).

Spopad med strujami Factor in Probanke

Andrej Lazar, operativni "oče" posla v Logatcu, je oseba, ki ima na DUTB precejšnjo moč. Že nekaj časa ima kot področni direktor pravico veta tudi na posle s prodajami terjatev, ki so zavarovane z nepremičninami.

Lazar naj bi se večkrat zapletel v spore z direktorjem upravljanja terjatev Igom Grudnom. Foto: STA Pri tem naj bi se večkrat zapletel v spore z direktorjem upravljanja terjatev Igom Grudnom, ki je skupaj z Baloghom na DUTB prišel iz nekdanje Probanke. Zemljišče v Logatcu je sicer DUTB prevzela od nekdanje Factor banke, ki jo je v času nadzorovane likvidacije vodil Klaus Schuster. Informacije o notranjih sporih je Balogh v preteklosti večkrat zanikal.

V notranji organizaciji DUTB področje upravljanja nepremičnin, ki ga vodi Lazar, sicer ne spada pod Jaklina, ampak pod drugega izvršnega direktorja Andreja Prebila. Oba sta na DUTB prišla na začetku leta, na položajih pa sta nasledila Janeza Škrubeja in Aleša Koršiča.

Vse poti vodijo do nekdanjega izvršnega direktorja

Prav do Janeza Škrubeja vodijo vse poti domnevno spornih poslov z zemljišči, ki jih preiskujejo kriminalisti. Škrubej je namreč:

- podpisal pogodbo, s katero je DUTB lani septembra prodala 50 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče v Logatcu.

- na DUTB pripeljal Andreja Lazarja, direktorja upravljanja nepremičnin na DUTB, ki je operativno izpeljal posel v Logatcu in več preostalih prodaj. Lazar je na DUTB zaposlen od decembra 2016, na položaj pa je prišel iz Sberbank in brez vidnejših izkušenj na področju upravljanja nepremičnin.

Vse poti domnevno spornih poslov z zemljišči, ki jih preiskujejo kriminalisti, vodijo do Janeza Škrubeja. Foto: Matej Leskovšek Škrubej je nekdanji veteran upravljavskih struktur na DUTB. Medtem ko so družbo pretresale različne afere, od spornih prodaj terjatev do kriminalističnih preiskav, je Škrubej skupaj z drugim izvršnim direktorjem Alešem Koršičem predstavljal "kontinuiteto".

Že na začetku leta 2014 je postal eden od izvršnih direktorjev, ki operativno vodijo DUTB, imajo dostop do vseh ključnih informacij in pristojnost za kadrovanje. Na položaju je preživel dve vladi, tri predsednike upravnega odbora in tri glavne izvršne direktorje.

Pogodbo za posel v Logatcu je podpisal prav v času, ko se je potegoval za nov mandat v upravnem odboru DUTB, a je bilo že tedaj jasno, da so njegove možnosti za to dokaj majhne.