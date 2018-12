Afera Logatec odnesla Miho Juharta z vrha slabe banke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi je odšel Miha Juhart, predsednik upravnega odbora DUTB, ki je bil po besedah ministra za finance Andreja Bertonclja najbolj odgovoren za nepravilnosti pri prodaji zemljišč v Logatcu, saj je bil pristojen za koordinacijo med izvršnimi in neizvršnimi direktorji.

"Dr. Miha Juhart o razlogih za odpoklic z mesta predsednika upravnega odbora DUTB uradno še ni seznanjen, zato svojega odpoklica zaenkrat ne more komentirati," so sporočili z DUTB.

V prihodnjih tednih bo jasno, ali bodo zaradi te afere neizvršni direktorji zahtevali tudi odgovornost glavnega izvršnega direktorja Imreja Balogha.

V poročilu je bila ugotovljena vrsta nepravilnosti, med drugim nespoštovanje internih aktov. Po naših podatkih bodo na DUTB na podlagi poročila sproženi tudi nekateri disciplinski postopki, med drugim proti Andreju Lazarju, direktorju upravljanja nepremičnin.

V reviziji je bilo ugotovljeno, da so izvršna direktorja Imre Balogh in Janez Škrubej ter Andrej Lazar pogodbo s podjetjem Svet Re sprejeli kar na korespondenčni seji, posel je bil sklenjen v nekaj dneh, naknadno pa je šla DUTB na roko kupcu še s tem, da je spreminjala pogodbo. Prav tako DUTB ni preverjala finančne sposobnosti kupca, podjetja Svet Re, saj ta v trenutku sklenitve posla ni imel denarja za plačilo kupnine.

Imre Balogh, glavni izvršni direktor DUTB Foto: Matej Leskovšek

Namesto Juharta imenovan Tomaž Besek

Namesto Juharta je vlada imenovala Tomaža Beska, podjetnika iz Kamnika. Besek, ki bo že jutri začel delati, je v precej dobrih odnosih tako z LMŠ kot s Socialnimi demokrati.

Upravni odbor bo od zdaj tričlanski, vlada pa bo v kratkem imenovala še četrtega člana, kar je v pristojnosti ministrstva za gospodarstvo.

O odgovornosti vodilnih na slabi banki je vlada Marjana Šarca razpravljala dva meseca po tem, ko smo na Siol.net razkrili ozadje spornega posla DUTB z zemljiščem nekdanje tovarne KLI Logatec.

Tomaž Besek, novi predsednik upravnega odbora DUTB Foto: LinkedIn Minister za finance Andrej Bertoncelj je vladi predstavil ugotovitve revizije tega posla, ki jo je opravila mednarodna hiša Ernst & Young. Te so po naših informacijah zelo obremenjujoče za DUTB. Revizorji naj bi pri prodaji zemljišča v Logatcu, ki jo že nekaj časa preiskujejo tudi kriminalisti, našli več primerov malomarnosti in opustitve dolžnih ravnanj. Pod lupo naj bi revizorji vzeli tudi nekatere druge nepremičninske posle DUTB.

V vladnih sobanah kot prvoodgovornega za stanje v DUTB vidijo Miho Juharta, ki zadnji dve leti vodi upravni odbor institucije, s katero se vlada Marjana Šarca do zdaj še ni ukvarjala. Juhart, profesor z ljubljanske pravne fakultete, je bil na položaj imenovan v času ministrice za finance Mateje Vraničar Erman. Šarčeva vlada jo je prejšnji mesec razrešila s položaja državne sekretarke.

Mešanje kart vpliva na DUTB

Miha Juhart je na DUTB prišel v začetku lanskega leta, torej v času vlade Mira Cerarja. Na položaj predsednika upravnega odbora ga je imenovala po odstopu Marka Simonetija, ki ga je za DUTB izbral nekdanji minister za finance Dušan Mramor.

Simoneti je zaupanje Cerarjeve vlade uradno izgubil zaradi razkritja, da je vodilnim na DUTB pomagal iskati obvode tako imenovanega Lahovnikovega zakona, ki omejuje plače v državnih podjetij. Po nekaterih informacijah mu je del vlade zameril tudi podelitev novega mandata glavnega izvršnega direktorja Imreja Balogha.

Kljub temu je Simoneti, kot trdijo naši viri, ohranil svoj vpliv v DUTB, in to prav prek Juharta. V času, ko je bil Mramor drugi človek Cerarjeve vlade, je bil Juhart imenovan tudi za predsednika nadzornega sveta Darsa. Zamenjava Juharta in odstop še enega neizvršnega direktorja Juana Barba Silvele bosta tako brez dvoma krepko premešala karte v vrhu DUTB.