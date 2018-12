Adrii Airways še vedno grozi odvzem operativne licence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lastniki Adrie Airways, nemški 4K Invest, agenciji za civilno letalstvo še niso predložili dokazil o zagotovitvi dolgoročne solventnosti, je za Radio Slovenija povedal direktor agencije Rok Marolt. Če tega ne bodo storili do konca leta, Adrii grozi odvzem operativne licence.

Agencija za civilno letalstvo je po obsežnem nadzoru poleti ugotovila, da Adria Airways ni več sposobna plačevati obveznosti, zato je lastnici družbe, družbi 4K Invest, s ciljem dolgoročne finančne vzdržnosti naložila dokapitalizacijo podjetja.

Nemci so Adrio za zdaj dokapitalizirali s štirimi milijoni evrov, a niso razkrili, za kakšno plačilo je šlo. Sporočilo o štirimilijonski dokapitalizaciji so iz Adrie poslali na začetku tega meseca in napovedali, da še večja dokapitalizacija v višini najmanj deset milijonov evrov ostaja načrtovana za prvo četrtletje prihodnjega leta.

"Čakamo, kaj se bo zgodilo do konca leta"

Letalskemu prevozniku po poročanju Radia Slovenije zaradi nezadostne dokapitalizacije tako še naprej grozi odvzem operativne licence. "Čakamo, kaj se bo zgodilo do konca leta. Če dokazil ne bomo prijeli, bomo v začetku naslednjega leta ukrepali v skladu z našimi pooblastili," je za Radio povedal Marolt.

Če višina vplačanih sredstev ne bo dovolj visoka, lahko letala družbe obstanejo.

Adria, ki zaposluje 400 ljudi, sicer samo kontroli zračnega prometa dolguje več kot milijon evrov, preostali upniki pa terjatev ne razkrivajo.