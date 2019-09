Adria prekinja lete: v torek in sredo ne bo letela

Od države pričakovali štiri milijone evrov poroštva

Družba, ki je od leta 2016 v lasti nemškega sklada K4 Invest, je v petek državi postavila ultimat, v katerem je zahtevala štiri milijone evrov premostitvenega posojila oziroma poroštva. Rok za odgovor države se je iztekel v ponedeljek zvečer, ker pa država na njihovo zahtevo ni odgovorila pozitivno, so pozno zvečer ustavili vse lete. Po besedah vodstva družbe naj bi poroštvo Adrii pomagalo, da preživi do dogovora z novim bodočim partnerjem.

Adria Airways potnikom, ki potujejo v teh dveh dneh, svetuje, da še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov let in v kolikor je to družba Adria Airways, naj se obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice.



Kot so zapisali v sporočilu za medije, je odločitev o začasni prekinitvi letalskih operacij posledica trenutno nezagotovljenega dostopa do svežega denarja, ki ga letalski prevoznik potrebuje za nadaljnje letalske operacije. Družba intenzivno išče rešitve skupaj s potencialnim investitorjem. Cilj vseh vpletenih je, da Adria Airways ponovno poleti in da bo prekinitev samo začasna.



Dodali so še, da nastalo situacijo globoko obžalujejo in se vsem svojim potnikom in partnerjem opravičujejo. Svojim potnikom in partnerjem svetujejo, da na njihovi spletni strani spremljajo tekoča obvestila.

Pogled na spletno stran brniškega letališča. Vsi torkovi leti Adrie Airways so odpovedani.

Adria v zadnjih dneh ostala brez več letal

Foto: STA Lizinška družba AeroCentury je sicer v ponedeljek od agencije za civilno letalstvo (CAA) zahtevala izbris še enega Adriinega letala iz registra. Gre za letalo bombardier CRJ900 z oznako AAL, ki je bilo na Brniku na popravilu. Letalo naj bi usposobili za letenje, nato pa so ga na zahtevo lastnika v petek prepeljali v Maastricht.

Že v četrtek je zaradi odpovedi pogodbe Adria ostala brez dveh letal bombardier lizinške družbe Trident Aviation Leasing Service, ki spada v skupino Falko. Ta ima v lasti tudi irskega nizkocenovnega prevoznika CityJet in je med največjimi upniki Adrie. Prav Falko je bil tisti, ki so ga v Adrii v zadnjih tednih predstavljali kot skorajšnjega rešitelja največjega slovenskega letalskega prevoznika.

Adria je namreč pred časom vsa svoja letala prodala liziniškim hišam in jih zdaj najema. Težava se je pojavila, ker so zaradi dolgov tem hišam ostali brez dela flote.