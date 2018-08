Adria Airways v pol leta prepeljala več kot pol milijona potnikov

Adria Airways je v polletju prepeljala 577.233 potnikov, kar je 8,6 odstotka več kot v enakem obdobju lanskega leta. Družba je povečala število lastnih poletov in poletov v okviru storitve najema letala s posadko. Letalski prevoznik je povišal tudi operativne prihodke, so sporočili iz družbe, kjer poslovnih rezultatov za polletje niso razkrili.

Družba je število svojih poletov na letni ravni okrepila za 2,4 odstotka, kar pomeni, da je izvedla skoraj deset tisoč poletov v prvih šestih mesecih. Močno se je povečalo tudi število poletov za druge letalske družbe, saj jih je Adria Airways opravila več kot 3.300.

Tudi izkoriščenost potniške kabine v rednem prometu je v prvem polletju boljša, in sicer za nekaj manj kot dva odstotka glede na enako obdobje v lanskem letu in znaša 63,9 odstotka. Operativni prihodki družbe so, kot so navedli, v medletni primerjavi narasli za 17,7 odstotka.

Adria je pred časom napovedala, da bo z začetkom letošnjega zimskega voznega reda omogočila tudi polete z nemškega letališča Paderborn-Lippstadt. Neposredne povezave bodo vzpostavili s Zürichom, Dunajem in londonskim Southendom.

Letališče v regiji Ostwestphalen Lippe zvezne dežele Severno Porenje - Vestfalija bo Adria Airways s Zürichom povezala enajstkrat tedensko, z Dunajem štirikrat tedensko, z Londonom pa trikrat tedensko.