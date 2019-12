ACS in Počivalšek s Volkswagnom o krepitvi sodelovanja

"Današnji obisk v Volkswagnu članom strateškega razvojno inovacijskega partnerstva SRIP ACS+ odpira nove priložnosti sodelovanja. Volkswagnu smo predstavili partnerstvo, ki šteje prek 100 članov, in potencialna področja sodelovanja, od tehnologij za zelene in učinkovitejše pogone vozil do rešitev s področja digitalizacije v mobilnosti," je izpostavila direktorica ACS Tanja Mohorič.

Avtomobilska industrija v Sloveniji ustvari 4,1 milijarde evrov prihodkov

Njeni ključni izvozni trgi so poleg držav EU še Mehika, Turčija, Velika Britanija in ZDA. Po besedah Mohoričeve so tako Volkswagnu izpostavili kompetence slovenskih dobaviteljev na področju kakovosti proizvodnih procesov in dobaviteljskih verig, kar je pomemben element pri odločanju o vključitvi novega dobavitelja v koncern.

V Sloveniji 285 podjetij v panogi s 16.400 zaposlenimi k BDP prispeva 10 odstotkov. V času umirjanja gospodarske rasti je po Počivalškovem mnenju zelo pomembno, da to vzamemo za izziv: "Priložnosti za rast moramo čimprej prepoznati v zeleni ekonomiji, katere del je e-mobilnost." Te se kažejo še v razvoju baterij, digitalizacije avtomobilov in cestne infrastrukture, novih materialov in tehnologije.

Na vprašanje, zakaj Volkswagen, je pojasnil: "Volkswagen je eden najpomembnejših svetovnih in največji evropski proizvajalec avtomobilov. Koncern je močno osredotočen na avtomobile prihodnosti, ki vključujejo električni pogon, digitalno omrežje in avtonomno vožnjo. Z njim trenutno sodeluje 13 podjetij, ki so člani ACS."

Srečanje predstavitvene narave

Minister je na vprašanje, ali se glede na današnji sestanek obetajo kakšni novi posli s Volkswagnom, odgovoril, da je bilo srečanje "predstavitvene narave", da pa "imamo za sodelovanje s Volkswagnom dobro osnovo".

Danes je bilo po njegovih besedah govora predvsem o inovativnih rešitvah za ogljično nevtralno družbo in e-mobilnost, pri tem pa bodo lahko "sodelovali samo tisti, ki so v stanju spremljati ta trend, in to naša podjetja v ACS so", verjame. "Lahko rečem, da se slovenski dobavitelji intenzivno prilagajajo novim trendom," je dodal.

Tudi ohlajanje avtomobilskega sektorja je po njegovih besedah v resnici transformacija sektorja v smeri ogljično nevtralne družbe in e-mobilnosti.

Slovenija spodbuja nakup e-vozil preko Eko sklada, ta nepovratna sredstva za postavitev e-polnilnih postaj nudi tudi občinam. Trenutno je registriranih 1900 električnih vozil in na voljo 319 javnih polnilnih postaj. Do 2023 Slovenija načrtuje postavitev 50 novih javnih e-postaj, prihodnje leto naj bi bilo na voljo sofinanciranje privatnih polnilnih postaj za pravne osebe.

Nemčija je najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije

Lani se je trgovinska menjava blaga in storitev povečala za osem odstotkov na 13,5 milijarde evrov, večino je predstavljala blagovna menjava. Izvoz je znašal 7,4 milijarde evrov, uvoz 6,1 milijarde evrov.

Naložbe slovenskih podjetij v Nemčiji so znašale 152,4 milijona evrov, nemških v Sloveniji pa 1,36 milijarde evrov. Slovenija ima več kot 750 podjetij z nemškim kapitalom z 49.200 zaposlenimi, med njimi so denimo Hella Saturnus, BSH, Bosch ter Siemens.