Abanka: Prodaja predstavlja priložnost za rast in razvoj

Prodaja Abanke Novi KBM, ki je v večinski lasti ameriškega sklada Apollo Global Management, predstavlja priložnost za rast in nadaljnji razvoj banke, so se danes prek spletnih strani Ljubljanske borze odzvali v Abanki. Dodali so, da gre hkrati za uspešen zaključek programa prestrukturiranja, s katerim je banka začela ob odobritvi državne pomoči.

Kot so poudarili, jih je Slovenski državni holding (SDH) obvestil o podpisu pogodbe o prodaji 100-odstotnega deleža države v banki. Ob tem so izpostavili, da bo moral kupec pred prenosom lastništva pridobiti še vsa ustrezna soglasja.

"Abanka je visoko likvidna, kapitalsko močna in posluje stabilno. Poslovanje s strankami bo tako kot doslej potekalo nemoteno," so zagotovili. "V upravi banke verjamemo, da trdno lastništvo banki zagotavlja nove priložnosti za rast, dolgoročno stabilnost in razvoj," so sklenili.

SDH je v četrtek v imenu države z Novo KBM podpisal pogodbo o prodaji stoodstotnega deleža Abanke. Nova KBM bo za Abanko odštela 444 milijonov evrov. Zaključek transakcije je pričakovati do konca leta.

Sto bančnih poslovalnic in 330 poštnih okenc

Abanka, v katero sta se po sanaciji bank, izvedeni v letih 2013 in 2014, združili sanirani Abanka Vipa in Banka Celje, in je v obliki združene banke nastala oktobra 2015, bo imela skupaj z Novo KBM bilančno vsoto 8,71 milijarde evrov in približno 22,5-odstotni tržni delež. S tem se bo približala NLB z 8,81-milijardno bilančno vsoto. Banki imata skupaj okoli 2300 zaposlenih in okoli 100 poslovalnic plus 330 poštnih okenc Nove KBM, kjer se opravljajo tudi bančne storitve.

Abanka je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 18,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 27 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Bilančna vsota se je do konca marca povečala za nekaj več kot dva odstotka na 3,8 milijarde evrov.

Nova KBM je v lasti investicijskih skladov, ki jih upravljajo Apollo Global Management (80 odstotkov) ter Evropska banka za obnovo in razvoj (20 odstotkov).