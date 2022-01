9 razlogov, zakaj vlagati v kriptosklade

Oglasno sporočilo

Rast vrednosti bitcoina in drugih najbolj priljubljenih kriptovalut je lani podrla vse rekorde. Visokih rasti so se lahko veselili tudi uporabniki kriptostrategij. Te so se v zadnjih letih približale tudi bolj zadržanim uporabnikom, ki na prvo mesto postavljajo varnost vloženih sredstev. Predstavljamo devet razlogov, zakaj slediti kriptostrategijam.

Podatki Banke Slovenije kažejo, da imamo Slovenci v bankah shranjenih kar 24 milijard evrov prihrankov, čeprav obresti že več let skoraj ni, inflacija pa raste in vztrajno zmanjšuje vrednost premoženja. Medtem se je vrednost bitcoina, najbolj znane digitalne valute, od lanskega septembra povečala za kar štirikrat.

A ljudje, ki si želijo varnih naložb, kriptovalute kljub ogromnim donosom pogosto spregledajo. Najpogostejši razlogi so strah pred neznanim, nezaupanje v nove tehnologije in velika gibanja trga. Vsem zadržkom navkljub pa vrednost bitcoina in drugih kriptovalut vztrajno raste, kriptovalute podirajo mejnik za mejnikom in po vsakem padcu dobijo nov, še večji zagon.

Novembra je bilo na različnih kriptoborzah kar 7.500 različnih digitalnih valut, žetonov in kovancev, na trgu pa se skoraj dnevno pojavljajo nove možnosti za naložbe. Ena od teh so kriptostrategije, ki združujejo varnost in stabilnost "košarice" ter visoko donosnost kriptovalut.

Predstavljamo vam 9 razlogov za naložbe v kriptosklade:

Kriptostrategije vlagajo v različne kriptovalute in sledijo trendom na trgu.

1. Manjše tveganje

Tako kot vzajemni skladi, ki z namenom razpršitve tveganja združujejo različne finančne produkte, tako tudi kriptostrategije združujejo različne kriptoprodukte. Kripto strategije, ki so jih pripravili pri podjetju GoldHorn Crypto, niso nič drugega kot košarica kriptovalut, sestavljena glede na značilnosti, ki jih imajo posamezne valute ali glede na njihovo volatilnost.

"Strategije vsebujejo najbolj likvidne kriptovalute, katerih posamezne tržne kapitalizacije presegajo nekaj milijard USD," sestavo strategij pojasni Marko Pavlović, soustanovitelj podjetja GoldHorn Crypto z več kot 15 leti izkušenj na finančnih trgih.

Vlagatelji lahko izbirajo med osmimi strategijami, od bolj dinamičnih, ki prinašajo višje donose in več tveganj, do konservativnejših strategij, ki zagotavljajo večjo varnost. Vendar je vsaka izmed njih zaradi razpršenega tveganja varnejša kot zgolj stava na eno valuto, kovanec ali žeton.

2. Brez potrebe po predhodnem znanju

Za naložbe v skladu s strategijami podjetja GoldHorn Crypto ne potrebujete predhodnega znanja o digitalnih valutah ali naložbah. Prav tako vam ni treba poznati tehnologije blockchain ali se ponašati z naprednim poznavanjem informacijske tehnologije. Potrebujete samo računalnik ali katero od pametnih naprav ter bančni račun, s katerega boste nakazali denar oziroma si nanj izplačali sredstva.

3. Z znanjem podprte odločitve

V svetu kriptovalut so velika nihanja, menjavanje obdobij padcev in rasti je nekaj običajnega. Neizkušeni vlagatelji se pogosto ujamejo v past in nakupe izvajajo, ko npr. valute bitcoin, ethereum, ripple dosežejo najvišjo vrednost in jih panično prodajajo, ko dosežejo najnižjo vrednost. Izkušeni vlagatelji, kot so strokovnjaki ekipe GoldHorn Crypto, poznajo nihanja, zato so oblikovali strategije, ki temeljijo na pasivnih metodah.

O tem, kakšno prednost ima sledenje strokovno pripravljenim strategijam, Marko Pavlović pove: "Pasivno oblikovane strategije končnim uporabnikom zagotavljajo dosledno sledenje gibanju celotnega trga kriptovalut (minimalni 'tracking error' in minimalne transakcijske stroške."

Začetni vložek v kriptosklade je lahko zelo majhen, upravljanje pa je povsem preprosto.

4. Nizek začetni vložek

Najmanjše vplačilo, ki ga lahko izvedete v strategije GoldHorn Crypto, je le deset evrov. Tako nizek vstopni prag daje vlagateljem odlično priložnost, da lahko preverijo različne strategije in spoznajo način delovanja platforme Iconomi, prek katere se izvajajo in upravljajo strategije, kot so jih pripravili strokovnjaki pri podjetju GoldHorn Crypto. Struktura valut v košarici se dvakrat na mesec uravnoteži z namenom, da je ves čas konstantna, četrtletno pa se preveri sestava košarice.

5. Visoki donosi

Med naložbami, ki so med slovenskimi vlagatelji najbolj priljubljene, so kriptovalute zagotovo najbolj donosne, a hkrati so še vedno pogosto spregledane. Obresti na bankah so skoraj nične, redki delniški vzajemni skladi ustvarjajo donose 30 odstotkov in več, varnejši obvezniški skladi zaradi nizkih obrestnih mer na letni ravni prinesejo nekaj odstotkov, nepremičnine dolgoročno gledano ne ustvarjajo več kot petodstotnega donosa, zlato je v zadnjih dveh letih sicer močno naraslo, a se je ustavilo in se v zadnjem letu drži pri ceni okoli 50 tisoč evrov za kilogram.

Medtem je vrednost bitcoina v zadnjem letu s 16 tisoč evrov za kovanec ob sicer znatnih nihanjih zrasla na 42 tisoč evrov za kovanec, ethereum pa s 480 evrov na več kot tri tisoč evrov. Visoki donosi so k strategijam podjetja GoldHorn Crypto pritegnili številne nove vlagatelje.

"V letu dni smo dosegli izjemno rast števila sledilcev, ker so uporabniki prepoznali prednosti tovrstnih strategij. Izvedli smo tudi prevzem in združitev dveh konkurenčnih kriptostrategij ter s tem še za okoli 30 odstotkov povečali število sledilcev," o rasti priljubljenosti strategij med vlagatelji pove Marko Pavlović.

Marko Pavlović, soustanovitelj in glavni strateg podjetja GoldHorn Crypto.

6. Možnost za rast

Skoraj pri vsakem mejniku, ki so ga kriptovalute dosegle, so se pojavila namigovanja, da je rasti konec. A ob dejstvu, da kriptovalute z vsakim dnem bolj prevzemajo vlogo ohranjevalnika vrednosti, ki jo je nekoč nosilo zlato, da se trg kriptovalut v vedno več državah ureja s predpisi in da na trg vstopajo največji svetovni investicijski vlagatelji ter da nakupovanje dobrin in plačevanje storitev s kriptovalutami postaja nekaj običajnega, je potenciala za rast očitno še več kot dovolj.

7. Popoln pregled

Platforma Iconomi, ki jo za trgovanje in izvrševanje strategij uporablja podjetje GoldHorn Crypto, sledilcem omogoča popoln pregled nad trgovanjem. Čeprav zgolj sledite pripravljeni strategiji, lahko v vsakem trenutku vidite, kaj se z vašimi sredstvi dogaja, kakšen donos ste ustvarili in kakšna so gibanja valut. Pregledate lahko tudi druge strategije in si ogledate, kakšne donose ustvarjajo.

8. Dostopnost

Naložbe v kriptovalute z uporabo strategij podjetja GoldHorn Crypto so popolnoma preproste. Spletno prijavo in identifikacijo izvedite na spletni strani Postopek je enostaven in traja samo nekaj minut. Potem lahko na svoj račun nakažete prva sredstva. Nakažete lahko denar, če pa ste že vlagatelj v kriptovalute, lahko pristopite k izvajanju strategij tudi s prenosom bitcoinov ali katerekoli druge valute iz vaše digitalne denarnice. Izvesti morate samo še zadnji korak, in sicer da poiščete strategije podjetja GoldHorn Crypto in jim začnete slediti.

Sredstva so vam vedno na voljo in če se odločite, da želite svojo naložbo unovčiti, si sredstva enostavno izplačate na račun.

9. Digitalne denarnice ne potrebujete

Če sami trgujete z digitalnimi valutami, so najvarnejši način shranjevanja kriptovalut digitalne denarnice. Podjetje GoldHorn Crypto za zagotavljanje svojih storitev uporablja največjo globalno platformo za sledenje strategijam Iconomi, v okviru katere upravljajo naložena sredstva.

Platforma za hrambo digitalnih valut uporablja kombinacijo digitalnih denarnic, ki so dostopne na spletu (hot wallet), in denarnic, ki so fizično ločene od spleta (cold wallet). Sredstva so ves čas v vaši lasti in do njih lahko dostopate vedno. V vsakem trenutku lahko kriptonaložbo pretvorite v denar in si sredstva nakažete na bančni račun.

GoldHorn Crypto je podjetje, ki pripravlja kriptostrategije, v katere lahko vlagate.

