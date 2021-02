2TDK se še vedno pogaja o višini aneksa s Kolektorjem

Kolektor CPG je 20. januarja letos vložil novo dopolnitev zahtevka za sklenitev aneksa v 12 milijonov evrov vrednem projektu gradnje dostopnih cest do trase drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom. Skupno vrednost tri milijone evrov težkih zahtevkov je upravi 2TDK do zdaj uspelo znižati na 1,3 milijona evrov. Ker pogajanja o končnem znesku aktualnih zahtevkov še niso končana, jih v 2TDK nočejo komentirati.

Marca 2019 se je začela gradnja cest za dostopanje do trase drugega tira železniške proge Divača–Koper. Gradnja več kot 20 kilometrov dostopnih cest je del pripravljalnih del, ki jih sofinancira Evropska komisija v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (Cef).

Vrednost pogodbe z izvajalci del Kolektor CPG in Euroasfalt znaša 11,9 milijona evrov brez DDV. Rok za dokončanje omenjenih cest je 28. februar letos, rok za ureditev vse dokumentacije pa do konca marca.

Dela praktično končana

Do zdaj so dela po zagotovilih 2TDK končana na vseh dostopnih cestah z izjemo krajšega odseka ceste na območju Črnega Kala. Ta cesta je sicer že trasirana, manjkajo še zaključni tampon, asfalt in oprema ceste. Krajša zamuda je nastala zaradi nepredvidenih arheoloških raziskav, kasneje pa se je izkazalo, da je treba zgraditi tudi dodatno oporno konstrukcijo, ki je posledica zahtevnejših geoloških razmer od predvidenih. In tudi zaradi novih okoliščin je Kolektor CPG vložil zahtevek za priznanje nepredvidenih del.

Kolektor je z zadnjim aneksom zahteval tri milijone evrov

Kolektor CPG, ki ga prek skupine Kolektor obvladuje Stojan Petrič, je sicer konec lanskega leta vložil več zahtevkov za nepredvidena dela, zadnjo dopolnitev oziroma pojasnilo k zahtevku 20. januarja letos. Skupna vrednost zahtevkov za aneks k pogodbi naj bi neuradno znašala tri milijone evrov.

Vodstvu 2TDK je uspelo to vsoto do konca lanskega leta po neuradnih informacijah znižati na 1,3 milijona evrov, vendar pa omenjeni aneks še ni dokončno usklajen in je še v fazi preverjanja. "Pogajanja o končnem znesku aktualnih zahtevkov še niso končana, zato jih ne želimo komentirati," so nam sporočili iz 2TDK. Po nekaterih informacijah bi lahko bila odločitev znana šele v prihodnjih mesecih.

Vprašanja, kaj se dogaja z omenjenimi zahtevki, smo naslovili tudi na Kolektor CPG, a so nas zavrnili z odgovorom, da kot izvajalec del nimajo pristojnosti za podajanje informacij. "To ostaja v domeni naročnika, zato vas prosimo, da se z vprašanji obrnete na naročnika, torej družbo 2TDK," so odgovorili.

Do zdaj podpisana dva vrednostna aneksa

Do zdaj sta bila z izvajalcem del na dostopnih cestah sklenjena dva vrednostna aneksa, za katera je družba 2TDK pridobila vsa potrebna soglasja nadzornih organov projekta, torej nadzornega sveta in ministrstva za infrastrukturo.

Aneks v višini 551 tisoč evrov je omogočil gradnjo do takrat nepredvidene začasne gradbiščne obvozne ceste mimo vasi Beka. Šlo je za skupno rešitev z občino Hrpelje - Kozina, s katero so prebivalce treh vasi rešili težkega tovornega gradbiščnega prometa.



Aneks v višini 603 tisoč evrov pa je omogočil izvedbo nepredvidenih del zaradi spremenjenih geoloških razmer v dolini Glinščice.

Trenutno je v igri podpis tretjega aneksa, ki naj bi se po neuradnih informacijah gibal okoli enega milijona evrov.

Bodo aneksi projekt podražili za 15 odstotkov?

Skupna vrednost vseh treh aneksov naj bi torej na koncu znašala okoli dva milijona evrov oziroma okoli 15 odstotkov prvotno predvidene investicije.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na pristojno ministrstvo, kjer so nam pojasnili, da vse postopke in odločitve v zvezi z gradnjo in potekom projekta operativno vodi 2TDK in da naj se zato za podrobnosti obrnemo na njih. "Na ministrstvu za infrastrukturo si želimo, da bi do gradnje drugega tira prišlo čim prej, nasprotujemo pa morebitnim neupravičenim aneksom," so zapisali.