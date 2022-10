16-miljonska investicija v že tretji izmed največjih hranilnikov električne energije v Evropi

Oglasno sporočilo

V četrtek, 27. 10. 2022, se je odvila slavnostna otvoritev že tretjega baterijskega hranilnika električne energije, ki ga je postavilo podjetje Ngen z investitorji in je drugi znotraj poslovne cone podjetja Talum na Kidričevem. Na novinarski konferenci pred slavnostno otvoritvijo z g. Romanom Bernardom, direktorjem Ngen in investitorjem, ter drugima dvema investitorjema, Damianom Merlakom in Boštjanom Bandljem, kjer so predstavili projekt, načrte za naprej in vse prednosti, ki jih imajo njihove mega baterije.

Gre za tretjega in enega največjih hranilnikov električne energije v Evropi. Projekt je gospodarsko in strateško zelo pomemben za Slovenijo in širšo EU-okolico, še posebej v teh časih. Projekt je v celoti financiran z lastnimi sredstvi, investicija je grobo ocenjena na 16 milijonov evrov.

Zakaj baterijski hranilnik električne energije? Čemu bo namenjen?

Že od samih začetkov uporabe elektrike se pojavlja težava, kako jo shraniti za kasnejšo uporabo. Brez shranjevalnih kapacitet morata biti proizvodnja in poraba v vsakem trenutku izravnani. Dokler proizvodnja električne energije ni odvisna od zunanjih dejavnikov, načeloma ni večjih težav.

Težave se pojavijo, ko proizvodnja električne energije postane odvisna od zunanjih dejavnikov.

Ker proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov (hidro, vetrna, sončna) ni stalna in je odvisna od vremena, so za premostitev proizvodnih lukenj potrebni sistemi za shranjevanje.

Roman Bernard, direktor Ngen in investitor ter Damian Merlak, investitor.

Novi hranilnik električne energije bo še dodatno pripomogel k uravnavanju frekvence slovenskega/evropskega elektroenergetskega sistema, zmanjševanju neizravnanosti bilančnih skupin ter kot prožnostna podpora drugim udeležencem elektroenergetskega trga, predvsem večjim porabnikom električne energije.

Hranilnik Tesla Powerwall je mogoče namestiti na tla ali steno, tako v notranjih prostorih kot na prostem. Foto: Bojan Puhek

Projekt

Že v samem začetku smo si v NGEN-u zadali cilj, da po uspešni vključitvi prvega ter drugega hranilnika v sistem še naprej povečujemo mrežo hranilnikov. Konec lanskega leta smo se lotili priprave novega projekta za postavitev tretjega, še zmogljivejšega hranilnika.

Baterijski sistem s priključno močjo 20 megavatov in kapaciteto 40 megavatnih ur stoji v Kidričevem.

Roman Bernard, direktor Ngen in investitor, med postavitvijo hranilnika električne energije.

Ohranjanje frekvence elektroenergetskega sistema pri 50 hercih

Evropski elektroenergetski sistem se razteza od Iberskega polotoka prek Turčije do Nordkappa na Norveškem. Po njem se "pretaka" izmenični električni tok s frekvenco približno 50 hercev. Frekvenca je, z izjemo manjših lokalnih odstopanj, v celotnem sistemu enaka. V primeru, da pride do večjih odstopanj med proizvodnjo električne energije in porabo, je v izogib električnemu mrku po celotni Evropi treba aktivirati sistemske storitve.

Sistemske storitve po večini še vedno izvajajo konvencionalni generatorji električne energije. Stalno prilagajanje proizvodnje električne energije, da bi uspešno sledili signalu operaterja prenosnega omrežja, jim lahko povečuje vzdrževalne stroške in zmanjšuje učinkovitost. Za določene bi bilo bolj smiselno obratovati na polni moči in prepustiti izvajanje sistemskih storitev napravam, ki so narejene za ta namen.

Baterijski hranilniki so po drugi strani veliko hitrejši in fleksibilnejši. Konstantno spreminjanje moči delovanja (polnjenje/praznjenje) jim ne škoduje, saj je to njihov osnovni namen.

Upravljanje z napravami za prilagojeno proizvodnjo/odjem

V NGEN-u smo razvili programsko rešitev, ki samostojno upravlja vse naprave, vključene v portfelj agregatorja. Programska rešitev je zgrajena skladno s standardi ENTSO-E in kot taka že pripravljena za delovanje z EU-platformami, kot sta MARI in PICASSO.

Rešitve po meri

Svojim strankam/partnerjem omogočamo delovanje pod okriljem lastne blagovne znamke. Ponujamo jim popolno tehnično podporo.

Investicija

Celotna investicija v projekt, ki vključuje projektno dokumentacijo, izgradnjo infrastrukture in postavitev baterijskega hranilnika, je znašala 16 milijonov evrov.

Načrti za prihodnost?

Ngen je že prisoten v državah EU (lastne podružnice). Svoje znanje in pridobljene izkušnje želimo deliti tudi z drugimi podjetji v širši regiji. Na ta način želimo pomagati ustvariti mrežo povezanih sistemov v energetskem omrežju v tem delu Evrope, ki bodo kos prihajajočim izzivom na prehodu v brezogljično družbo.

Za slovenski trg ponujamo manjše hranilnike Powerwall za optimalno samooskrbno rešitev za gospodinjstva, ki bodo lahko tudi aktivno sodelovala na energetskem trgu. To jim lahko prinese dodatne prihranke pri stroških električne energije in omogoča, da postanejo del celovite rešitve. Uporaba manjših hranilnikov lahko delno pomaga reševati tudi težave s povečanjem priključne moči. Za vse zainteresirane smo pripravili pakete, ki vključujejo baterijski hranilnik in fotovoltaično elektrarno.

O podjetju NGEN

Podjetje NGEN, ki ponuja sistemske storitve operaterjem prenosnih in distribucijskih omrežij/sistemov, sta ustanovila podjetnika Roman Bernard in Damian Merlak. V letu 2022 je v lastniško strukturo vstopil tudi Boštjan Bandelj. V letu 2019 ter 2020 smo v NGEN-u postavili prvi in drugi baterijski hranilnik energije proizvajalca Tesla v širši regiji.

Naročnik oglasnega sporočila je NGEN.