11. Dan inovativnosti v Talumu – Novo desetletje strateškega pristopa k inovativnosti

Oglasno sporočilo

V Skupini Talum so 23. septembra podelili priznanja sodelavkam in sodelavcem, ki so se v zadnjem letu najbolj izkazali na področju inovativnosti. V obdobju od 1. septembra 2021 do 31. avgusta letos so v Talumu zabeležili 1.528 inovacijskih predlogov, 19 tehničnih izboljšav in za 1,4 milijona evrov gospodarske koristi. V Talumu poudarjajo, da je inovativnost postala del rednega delovnega procesa in pomemben temelj kulture podjetja. Novi predlogi in izboljšave so nujen del razvoja, zato v novo desetletje sistematičnega spodbujanja inovativnosti vstopajo z novimi načrti.

"Preteklo leto smo na področju inovativne dejavnosti stopili korak naprej. Izmerili smo inovacijsko klimo v tovarni in dobili potrditev, da imamo dobre temelje, dobro zastavljen sistem, predvsem pa inovativne zaposlene, ki prispevajo svoj kamenček k razvoju tovarne in k boljšim, učinkovitejšim in produktivnejšim procesom. Z intenziviranjem aktivnosti na področju digitalizacije stopamo po poti pametne tovarne, s čimer želimo poenostavljati in pohitriti procese in postopke," razlaga predsednik uprave Taluma Marko Drobnič.

Prepričanje, da je aluminij rešitev za zeleno prihodnost, nas žene, da smo ustvarjalni, da razmišljamo zunaj naših okvirjev, se povezujemo in sodelujemo ter z vsemi temi aktivnostmi prispevamo k našemu razvoju in rasti, razlagajo v Talumu. Z zastavljenimi projekti, kot so Zelena in pametna transformacija, Virtualna baterija, Aluminij 4.0, Razvojni center SiPCAST, Sfera Al13, so del aktivnosti, s katerimi želijo nadgraditi svoje delovanje in nadaljnji razvoj. Kot je ponazoril direktor Poslovne enote Ulitki Avgust Šibila: "Včasih smo v Talumu prodajali aluminij, danes vedno bolj prodajamo znanje. Včasih smo v Talumu prodajali izdelke, danes našim kupcem vedno bolj prodajamo rešitve."

Upam si! 2022

V okviru natečaja Upam si! so letos v Talumu sicer prejeli 61 predlogov z zelo raznolikih področij. Med prejetimi predlogi je devetčlanska komisija izbrala tri najboljše, in sicer Vnaprejšnja zadolžitev z osebno varovalno opremo (novozaposleni) (Milka Kardum in Špela Jamšek), Škatla dobrodošlice (Haris Salihagić Hrenko) in Prejem, izdaja in evidentiranje embalaže v PE Ulitki (Jan Maroh).

11. Dan inovativnosti v TALUMU. Nagrajenci UPAM SI! Foto: Stanko Kozel

Trije nagrajenci za množično inovativno dejavnost

Množično inovativno dejavnost v Talumu spremljajo v obdobju od 1. septembra preteklega leta do 31. avgusta tekočega leta. V tem obdobju so obravnavali 1.528 inovacijskih predlogov.

Nagrajenci Množične inovativne dejavnosti. Foto: Stanko Kozel.

Danes so nagradili tri sodelavce, ki so podali največ inovacijskih predlogov. Najbolj so bili aktivni David Lorber, vodja litja na nizkotlačnih livnih strojih v Poslovni enoti Ulitki s 85 predlogi, Aleksander Krajnc, vodja vzdrževanja II v Poslovni enoti Rondelice z 38 predlogi, in Boris Ponudič, ki dela na proizvodnih delih v izparilnikih v odvisni družbi Talum Izparilniki z 29 predlogi.

Nagrajenci Profesionalne inovativne delavnosti. Foto: Stanko Kozel.

Profesionalna inovativna dejavnost Na področju tehničnih izboljšav se lahko v Talumu znova pohvalijo z izjemnimi dosežki. V zadnjem letu so zabeležili 19 tehničnih izboljšav, ki prinašajo skupaj 1,4 milijona evrov letne gospodarske koristi. Nagradili so tehnične izboljšave: Kondenzator za toplotne črpalke za ogrevanje vode, ki so jo razvili v sodelovanju s kupcem Auer (Dejan Ploj, Ferdinand Štrucl, Franjo Skuber) in za katero so prejeli srebrno priznanje ŠGZ,

Optimizacija tiskalnikov, tonerjev in kartuš (Dejan Šmigoc, Jože Palčič in Igor Hertiš),

Digitalno shranjevanje nabavnih nalogov (Tamara Jaušovec, Aleksander Irgolič),

Ciljno dogovorjena optimizacija dobaviteljev (Martina Venta, Vesna Roškar, Andrej Brumen, Simona Gnilšek, Andrej Vindiš, Tamara Jaušovec, Irena Levanič, Jože Palčič, Dejan Šmigoc in Aleksander Irgolič),

Nov koncept doziranja aluminijevega fluorida v elektrolizi C & Nov koncept spreminjanja dodatne upornosti RACC elektroliznih celic (Anton Verdenik in Branko Juršek),

Nadgradnja računalniške strojne opreme (Dejan Korošak, Evgen Muhič in Igor Hertiš),

Izvedba optimizacije licenčne pokritosti s programom AutoCAD (Benjamin Verdenik, Emilija Pišek in Tadej Dobrun),

Uporaba prevlek na vložkih orodja za visokotlačno litje (Janez Repa),

Rondelice, proizvedene iz tržnega odpadnega aluminija (Gregor Zečević in Simon Strmšek),

Ponovna vpeljava in razvoj filtrov za emulzijo v valjarni Expandal (Krešimir Gorišek),

Optimizacija transporta – Auer (Miranda Brodnjak),

Horizontalno polaganje stranskih blokov pri ponovno zagnani elektrolizni peči (Branko Vogrinec),

Reciklirani stranski bloki pri ponovno zagnani elektrolizni peči (Branko Vogrinec),

Uvedba krogličnih zapahov (Janez Repa),

Preureditev jarma za prenos pokrovov na Riedhammerjevi peči (Roman Petek),

Tehnologija gravitacijskega nagibnega litja s peščenim jedrom z ločenima gnezdoma in izmetavanjem v livnem orodju (Janez Jagarinec, Aleš Slana, Srečko Golob, Branko Krajnc in Matjaž Škerget),

Optimizacija stroškov tiskanja v Skupini Talum (Dejan Korošak in Igor Hertiš),

Priprava tehnične platforme za digitalni dostop do podatkov (Aleksander Irgolič, Benjamin Verdenik, Franc Vajda in Katja Sever),

Opeka za zidanje stene (+/–) na Riedhammerjevi peči (Branko Vogrinec).

Naročnik oglasnega sporočila je TALUM, D. D., KIDRIČEVO.