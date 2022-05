100-odstotna rast števila gostinskih podjetij v Sloveniji

V gostinstvu se je število registracij pravnih enot na letni ravni povečalo za 124,6 odstotka, so sporočili s statističnega urada. Rast so zabeležili v skoraj vseh dejavnostih, padec, 17,8-odstotnega, so zabeležili le v trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil.

V gostinstvu se je število registracij pravnih enot na letni ravni povečalo za 124,6 odstotka, so sporočili s statističnega urada. Rast so zabeležili v skoraj vseh dejavnostih, padec, 17,8-odstotnega, so zabeležili le v trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil. Foto: Iztok Hočevar

V Sloveniji je bilo v prvem letošnjem četrtletju več registracij pravnih enot. Rast na letni ravni so statistiki zabeležili v skoraj vseh dejavnostih, edina izjema je bila trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Najizraziteje se je medtem število registracij povečalo v gostinstvu. Stečajev je bilo v prvih treh mesecih manj.

V gostinstvu se je število registracij pravnih enot na letni ravni povečalo za 124,6 odstotka, so sporočili s statističnega urada. Rast so zabeležili v skoraj vseh dejavnostih, padec, 17,8-odstotnega, so zabeležili le v trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil.

Na četrtletni ravni je bilo medtem število registracij nižje v vseh dejavnostih razen gradbeništva, kjer so zabeležili šestodstotno rast. Najizraziteje se je zmanjšalo v dejavnosti promet in skladiščenje (za 8,2 odstotka), v gostinstvu (za 7,3 odstotka) ter izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu, kulturi in drugih storitvah (za 7,1 odstotka).

Samo marca je bilo registracij na vseh ravneh več; na mesečni ravni za 3,2 odstotka več, na letni ravni pa za 23,8 odstotka več.

Stečajev je bilo v prvih treh mesecih leta manj. V primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem se je število najizraziteje zmanjšalo v dejavnosti industrije (za 30,3 odstotka), povečalo pa v informacijsko-komunikacijski dejavnosti (za 20 odstotka) in gradbeništvu (za 12,8 odstotka).

Na letni ravni pa je bil porast največji v dejavnostih promet in skladiščenje (za 150 odstotkov) ter izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve (za 85,7 odstotka). Stečajev je bilo marca na mesečni ravni za 59,7 odstotka več, na letni pa za 15,5 odstotka več.