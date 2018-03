1. aprila bo padla zadnja ovira za rušenje cestninskih postaj

Čez pet dni bo za tovorna vozila s težo nad 3,5 tone začel veljati nov način cestninjenja. Do vključno ponedeljka se je v sistem DarsGo prijavilo več kot 110 tisoč vozil.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S 1. aprilom bodo po več letih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah uvedli novost. Tovorna vozila s težo nad 3,5 tone bodo prešla na elektronsko cestninjenje. Ob potovanju čez Slovenijo bodo potrebovala nameščeno napravo DarsGo, ki stane 10 evrov.

Nekaj več kot dva meseca pred začetkom uveljavitve novega načina, ob koncu januarja, se je v sistem DarsGo prijavilo le nekaj več kot deset tisoč vozil, v zadnjem tednu pred začetkom pa se je številka približala tisti, ki jo je pričakoval Dars. Do ponedeljka se je prijavilo več kot 110 tisoč vozil, od tega 17 tisoč v zadnjih 10 dneh. Napravo DarsGo je pridobilo nekaj manj kot 90 tisoč vozil (Dars pričakuje, da se bo do začetka uporabe v sistem prijavilo med 110 do 120 tisoč vozil).

Prvič bodo lahko vozili 3. aprila

Če bodo ob uvedbi novega sistema težave, bodo na Darsu lahko videli šele 3. aprila, saj je prvi konec tedna v aprilu prazničen in velja prepoved vožnje težkih tovornih vozil.

"Zato je s tega vidika uvedba na 1. april za nas ugodna, pravi pokazatelj bodo prvi delavniki v tednu po praznikih," sporočajo z Darsa.

Predvidoma tri leta bodo rušili cestninske postaje. Foto: Matej Povše

Kazni od 800 evrov

Prekrškarje bodo lovili s 126 nadzornimi portali, ki bodo uporabljali DSRC (Dedicated Short Range Communication - s klasifikacijskim sistemom za štetje števila osi vozila ter z videonadzornim sistemom za branje registrskih tablic in zajem slike vsega vozila). Ta bo vzpostavila komunikacijo z napravo DarsGo v vozilu.

"Odkrivanje neskladnosti se bo izvajalo tudi s 27 mobilnimi nadzornimi enotami oziroma vozili, v katerih bo implementirana podobna oprema kot na nadzornih portalih. V sistemu ne bo anonimnih uporabnikov, zato bo lahko izstavljen račun za neporavnano cestnino. Neplačani računi bodo izterjani na osnovi mednarodnih mehanizmov za izterjavo," še dodajajo na Darsu.

Kazni se bodo začele pri 800 evrih.

Zaradi novega sistema cestninske postaje ne bodo več potrebne

Nov sistem, ki bo nadziral tovorna vozila s skupno težo nad 3,5 tone. Foto: Gašper Pirman Z novim načinom cestninjenja želijo na Darsu doseči večjo pretočnost, saj se tovornjakom ne bo treba več ustavljati na cestninskih postajah, ob tem pa bo zaračunavanje cestnine bolj pošteno.

Zaradi elektronskega cestninjenja za težka vozila ni več ovir za odstranitev cestninskih postaj, Dars jih bo začel letos odstranjevati.

Skupno je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah 34 cestninskih postaj.

Letos načrtujejo rušenje cestninskih postaj Log, Torovo, Hrušica, Nanos, Dane, Drnovo, Vransko, Tepanje in stranske cestninske postaje Vrhnika, Logatec, Unec, Postojna, Razdrto, Krško in Slovenske Konjice.

Skupni strošek odstranjevanja je ocenjen na 45 milijonov evrov. Ob tem na Darsu opozarjajo, da bo odstranjevanje trajalo več let, predvidoma od dve do tri leta.

Naprava DarsGo, ki jo bodo morala po 1. aprilu imeti vsa tovorna vozila. Foto: Gašper Pirman

Skrajni rok za osebna vozila in elektronsko cestninjenje leto 2027

Sprememb za osebna vozila medtem ni na vidiku. Vinjetni sistem je bil sicer zamišljen le kot prehodno obdobje za elektronsko cestninjenje. Vinjete so v Sloveniji uvedli pred devetimi leti, vsako leto pa njihova prodaja narašča. Lani so do konca novembra prodali za krog 400 tisoč vinjet več kot leta 2016 v vsem letu.

Skrajni rok za popolno elektronsko cestninjenje je sicer po besedah evropske komisarke Violete Bulc leto 2027.