V Nemčiji primanjkuje 40 tisoč učiteljev

Združenje nemških učiteljev pred začetkom šolskega leta opozarja na resno pomanjkanje kadra, saj trenutno v Nemčiji primanjkuje skoraj 40 tisoč učiteljev, je za časnik Passauer Neue Presse dejal predsednik združenja Heinz-Peter Meidinger. Po njegovi oceni je najhuje na osnovnih šolah in na šolah za otroke s posebnimi potrebami.

"Tako dramatičnega pomanjkanja učiteljev ni bilo v Nemčiji že tri desetletja," je opozoril.

Trenutno namreč ni zasedenih kar 10 tisoč učiteljskih mest, poleg tega pa je tu še 30 tisoč položajev, ki so jih trenutno po sili razmer zapolnili z osebami, ki niso učitelji ali so pozneje spremenili svoj poklic, upokojenci in študenti, je dodal.

Napako naredili že pri študijskih mestih

Da je najhuje v osnovnih šolah in tistih za otroke s posebnimi potrebami, je po njegovi oceni tudi posledica tega, da se nemške zvezne dežele niso dovolj hitro odzvale na porast števila rojstev v zadnjih nekaj letih. Čeprav je bila stopnja rodnosti višja, pa so vseeno zmanjševali število študijskih mest za bodoče učitelje.

V zveznih deželah Berlin in Saška se že lahko govori o nujnih razmerah na področju izobraževanja. "To je škandal. V Berlinu je skoraj 70 odstotkov na novo zaposlenih osnovnošolskih učiteljev takih oseb, ki so spremenile svoj poklic, brez kakršnekoli predhodne pedagoške izobrazbe," je bil kritičen Meideinger.

Te katastrofalne razmere pa se ne bodo izboljšale še najmanj dve leti, je dodal.