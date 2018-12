Prihodnje leto še več novih delovnih mest

Slovenski delodajalci imajo že drugo zaporedno četrtletje najbolj optimistične zaposlitvene napovedi v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika. V panogah trgovine na drobno in debelo ter rudarstva in kamnin so napovedi zaposlovanja najmočnejše v zadnjih osmih letih, kaže raziskava družbe Manpower.

Neto napoved zaposlovanja za Slovenijo je po sezonski prilagoditvi plus 19 odstotkov, kar je toliko kot v prejšnjem četrtletju in šest odstotnih točk več kot v enakem obdobju lani.

V začetku novega leta največ novih delovnih mest v osrednji Sloveniji

Zaposlovanje v prvem četrtletju 2019 načrtujejo delodajalci v vseh štirih vključenih regijah (osrednji, severovzhodni, jugovzhodni in jugozahodni). O najmočnejšem zaposlitvenem utripu poročajo v osrednji regiji, kjer delodajalci za prve tri mesece prihodnjega leta napovedujejo, da bo zaposlitveni utrip najmočnejši v zadnjih osmih letih, odkar Manpower v Sloveniji izvaja raziskavo napovedi zaposlovanja. Njihova neto napoved zaposlovanja znaša plus 20 odstotkov.

Neto napoved zaposlovanja pri delodajalcih v jugovzhodni regiji znaša plus 14 odstotkov, za severovzhodno in za jugozahodno regijo pa je napoved pri plus 12 odstotkih. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved zaposlovanja upadla v severovzhodni regiji, in sicer za dve odstotni točki, v drugih regijah pa je ostala nespremenjena.

Največ dela bo v gradbeništvu in proizvodnji

O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v panogah gradbeništva in proizvodnje, kjer neto napoved zaposlovanja znaša plus 26 odstotkov. Sledita panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin ter transporta, logistike in komunikacij, v katerih že drugo četrtletje zapored poročajo o optimističnih zaposlitvenih namerah s stabilno neto napovedjo zaposlovanja plus 23 odstotkov.

O najmočnejšem zaposlitvenem utripu, odkar Manpower v Sloveniji izvaja raziskavo, poročajo delodajalci v panogi trgovine na debelo in drobno (plus 21 odstotkov) ter rudarstva in kamnin (plus 16 odstotkov).

Letna primerjava podatkov kaže, da so se zaposlitvene možnosti okrepile v sedmih od desetih slovenskih gospodarskih panog. Najbolj opazna je rast zaposlitvenih možnosti v panogi oskrbe z elektriko, plinom in vodo, in sicer za 12 odstotnih točk. Prav tako je močnejša napoved zaposlovanja v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin, in sicer za 11 odstotnih točk, ter v panogi gradbeništva (plus 10 odstotnih točk).