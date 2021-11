Največji kiksi, zaradi katerih lahko izgubite službo

Oglasno sporočilo

Zaradi kršitev pravil iz pogodbe o zaposlitvi vas lahko doleti izredna odpoved delovnega razmerja, ki pa ima tudi določene posledice. Marsikdo najbrž misli, da se ljudje, ki v službi preizkušajo najrazličnejše načine, da bi se izognili pravilom, zavedajo sankcij, ki jih lahko doletijo, a bi bil presenečen, če bi vedel, kakšno miselnost imajo. Večina delavcev, ki si privošči kakšno "lumparijo", je prepričanih, da jih pri dejanju ne bo nihče zasačil ali pa jim je že kdaj prej uspelo, da so se neopazno izmuznili, zato so postali pogumni.

Tukaj je nekaj najpogostejših zapovedi, ki se jih je dobro držati, če želite še naprej hoditi v službo in prejemati plačo:

Ne hodite v službo pod vplivom alkohola ali drog

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da delodajalec lahko poda delavcu izredno odpoved, če ta naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, med katere se uvršča tudi uživanje opojnih substanc.

Ne izkoriščajte bolniške, ker se vam ne da delati

Velikokrat se zaposleni z delodajalcem ne morejo dogovoriti o terminu za koriščenje dopusta, toda naši pravni strokovnjaki opozarjajo: Nikar ne poskušajte namesto dopusta izkoriščati bolniške, če niste resnično bolni! Čeprav je morda v času korone kaj takega lažje izvedljivo, to v vsakem primeru predstavlja hujšo kršitev in je lahko razlog za podajo izredne odpovedi.

Če vam delodajalec dokaže, da ste med bolniško pohajali okrog, pomagali sosedu ali se udeležili kakšnega dogodka, ste lahko v resnih težavah. V času bolniške vas lahko celo nadzirajo (s pomočjo detektiva). Ustavno sodišče je v preteklosti že odločilo, da pravica do delodajalčeve informiranosti lahko v določeni meri posega v delavčevo pravico do zasebnosti.

Če ste v službo klicali, da ste bolni, v resnici pa ste pomagali sosedu, pazite na obisk inšpekcije in poškodbe pri delu.

Ne izginite brez sledi

Nedovoljena odsotnost z dela ali tako imenovani "plavi" vas lahko stane službe, če vas pet zaporednih dni ne bo na delo, ne da bi delodajalca o tem obvestili. Če iz jeze in maščevalnosti, ker vam šef ni odobril dopusta, pač ne pridete v službo, boste najverjetneje dobili izredno odpoved.

Obstaja pa način, ko vas to po vsej verjetnosti ne bo doletelo, a boste morali dokazati, da ste se znašli v okoliščinah, ko niste imeli možnosti sporočiti odsotnosti. Opravičljiv razlog je na primer ugrabitev.

Ne uničujte službene lastnine

Če protipravno odtujite in prodate službeno lastnino, gre za kršitev, ki ima znake kaznivega dejanja (tatvina). Sledi lahko izredna odpoved. Za kršitev gre tudi, če se na primer za kaj takega odloči delavec, ki je jezen, ker že več mesecev ni prejel plače.

Takšnemu delavcu naši pravni strokovnjaki svetujejo, naj raje sam poda izredno odpoved delovnega razmerja. V tem primeru mu namreč pripadajo tako odpravnina kot tudi odškodnina ter denarno nadomestilo za brezposelnost. Pri izredni odpovedi s strani delodajalca teh prejemkov ne bo.

Ne ponarejajte dokumentov

Če ste na razgovoru za delo lagali o svojih sposobnostih, izkušnjah ali predložili ponarejena dokazila, vas delodajalec lahko odpusti. Tudi v tem primeru bo šlo za izredno odpoved, pri kateri vam odpravnina ne pripada, pogodba pa se v takem primeru prekine v najkrajšem možnem času (odpovednega roka ni).

Ne sprejemajte velikih odločitev brez dobrih informacij

Pri izredni odpovedi mora delodajalec delavcu omogočiti zagovor v razumnem roku, vendar ne prej kot v treh dneh. Izredna odpoved je za delavca zelo neugodna, zato velja preučiti vse možnosti, ki so na voljo. Če imate to ali pa kakšno drugačno pravno dilemo glede službe, se lahko vedno obrnete na naše pravne svetovalce, ki so dosegljivi po telefonu.

Ne počnite stvari, ki bi vas spravile v zapor

Seveda sta vaše zasebno in službeno življenje ločeni stvari, a velikokrat lahko eno močno vpliva na drugo. Upamo, seveda, da se tudi v zasebnem življenju izogibate dejanjem, ki bi vas lahko spravila v zapor, dobro pa je vedeti, da lahko delodajalec uveljavlja razlog za izredno odpoved delovnega razmerja, če vas pošljejo v zapor za več kot šest mesecev.

In še eno opozorilo! Pri prenehanju delovnega razmerja je zelo pomembno, kako je izpeljan postopek odpovedi in kakšno odpoved prejmete oziroma podate. To bo neposredno vplivalo na vaše finance, lahko pa tudi na vaše možnosti za naslednjo zaposlitev. Naj vam ne bo škoda časa in volje, da se temeljito pozanimate o vaših pravnih možnostih.



