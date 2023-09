Lidl Slovenija ustvarja dober lajf za zaposlene

V Lidlu Slovenija izvajajo številne aktivnosti za ohranjanje odličnega delovnega okolja, ki ne privablja le zaposlenih, temveč jih tudi ohranja. Z odpiranjem novih trgovin po Sloveniji iščejo nove sodelavke in sodelavce, predvsem za delo v trgovinah, skladišču in v nabavi.

Lidl Slovenija je prejemnik mednarodnih certifikatov, ki nagradijo odličnost pri zagotavljanju najboljših delovnih razmer. Foto: Lidl Slovenija

Trg dela je danes bolj odprt kot kadarkoli prej, zaposleni pa imajo na voljo več možnosti za izbiro svojega delodajalca. Ti se morajo zato bolj kot kadarkoli prej truditi, da ostanejo konkurenčni, in točno to počne Lidl Slovenija.

Lea, skladiščnica v Lidlu Slovenija, pri svojem delodajalcu najbolj ceni dobro ekipo in prilagodljivost. Kadar se njeno delo začne že zgodaj zjutraj, ji veliko pomeni, da ima potem veliko časa za prostočasne aktivnosti: "Kolegi me vedno sprašujejo, kako lahko tako zgodaj vstanem, pa vedno rečem, da ni vedno lahko. Ampak če to pomeni, da sem potem doma že ob 14. uri in imam še cel dan časa za stvari in ljudi, ki me veselijo, potem je lažje," pravi.

Za dober lajf zaposlenih – 360°

Za Lidlovke in Lidlovce podjetje naredi veliko, da se dobro počutijo in da imajo pri Lidlu dobro življenje. Tako so zastavili tudi strategijo dobrega počutja, ki so jo poimenovali Dober lajf in združuje štiri stebre: dobro počutje, dobro kariero, dobro ekipo in dobre dodatke. S tem poudarjajo pomen kakovostnega in izpolnjujočega življenja, tako na osebnem kot poklicnem področju, hkrati pa s takim pristopom ustvarjajo delovno okolje, kjer so zaposleni cenjeni in imajo možnost za rast in razvoj.

Lidl Slovenija stavi na predanost ustvarjanju pozitivnega delovnega okolja in izstopa pri številnih izstopajočih kadrovskih praksah. Pri tem ne ponuja le varne in stabilne zaposlitve ter konkurenčnega plačila, temveč skrbi za dobrobit svojih zaposlenih na več ravneh. Delo pri Lidlu je zato več kot le služba – je priložnost za dobro kariero in predvsem dober lajf. Pridruži se na kariera.lidl.si

Foto: Klemen Razinger

Ključne prednosti dela pri Lidlu Slovenija:

1. Prilagodljivost

Lidlov 36-urni delovni teden, imenovan Lidlova 36ka, omogoča zaposlenim na delovnih mestih prodajalec, skladiščnik in viličarist 4 ure manj dela na teden, hkrati pa jim je še vedno priznana polna in pokojninska delovna doba.

Lea, skladiščnica, dodaja: "V Lidlu res spoštujejo želje zaposlenih in vedno poskušajo ugoditi vsem željam, tudi glede urnika, če je le mogoče. Sploh pa ne spoštujejo samo naših želja, ampak tudi nas, tako da delati v takšnem okolju in kolektivu je res dobro."

2. Stabilnost

Zaposlitve pri Lidlu Slovenija so za nedoločen čas, kar zagotavlja varnost zaposlitve. Mićo, Lidlov prodajalec, je zadovoljen, ker mu to zagotavlja stabilnost v življenju: "Pri Lidlu sem se zaposlil za nedoločen čas. Všeč mi je, da imaš neko stabilnost, neko varnost, kar se zaposlitve tiče. Da ni treba ves čas iskati nekaj novega." Dodaja, da mu je pri Lidlu všeč tudi, da podjetje ceni svoje zaposlene in jim omogoča razvoj kariere. "Sicer sem bil najprej skladiščnik, potem pa sem se prestavil v prodajo. Pri nas imamo kar dobro organizacijo, kar se tega tiče, lahko se usmeriš drugam. Če želiš, Lidl poskrbi za tvoj karierni razvoj. Rad delam v okolju, ki te spoštuje kot zaposlenega, kolektiv je pa sploh odličen," pravi Mićo.

3. Skrbno delovno okolje

Poleg tega imajo Lidlovke in Lidlovci na voljo številne ugodnosti. Med bolj priljubljenimi so letovanja za otroke in najstnike, dogodki za zaposlene, brezplačno psihološko svetovanje 24 ur na dan vse dni v letu, vplačilo v drugi pokojninski steber … S tega naslova so že od leta 2014 nosilci certifikata Družini prijazno podjetje.

4. Stimulativno plačilo in odlični dodatki

Plače prodajalcev in skladiščnikov so že vseskozi višje od povprečja v panogi, prav tako rastejo po vnaprej znanih stopnjah. Plače prodajalcev s 36-urnim delovnim tednom segajo tudi do 1.560 evrov bruto, plače skladiščnikov pa vse do 1.430 evrov bruto. Zaposleni pa prejemajo tudi visoka dodatna izplačila (regres, poslovna uspešnost …).

Pri Lidlu Slovenija se zavedajo, da je dobro počutje zaposlenih ključno za uspeh podjetja, zato so prejemniki mednarodnih certifikatov Top Employer Slovenija in Top Employer Europe 2023 , ki nagrajujejo odličnost pri zagotavljanju najboljših delovnih razmer. Pridruži se na kariera.lidl.si

Lidl kot delodajalec med svojimi prednostmi stavi na prilagodljivost, stabilnost, skrbno delovno okolje in stimulativno plačilo. Foto: Lidl Slovenija