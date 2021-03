Zaprli vrhunsko gostilno, a z inovativnostjo kljub vsemu do 50 % prihodkov

Koronaizkušnje podjetnikov in društev na www.bizi.si

Spremljajte zanimive zgodbe slovenskih podjetnikov, ki na Biziju delijo zanimive in navdihujoče zgodbe o tem, kako so se znašli med epidemijo ter z bralci delijo svoje primere dobrih praks.

Daleč od mestnega vrveža, v Šentjanžu se nahaja Domačija Repovž, gostilna s prenočišči. Ko je lani poleti Michelin Guide predstavil vodnik, ki je prvič v zgodovini prinesel seznam najboljših slovenskih restavracij, so se med dobitniki priznanj znašli tudi oni in prejeli priznanje BIB Gourmand, ki predstavlja dobro razmerje med kakovostjo in ceno.

Zaradi epidemije so že dvakrat morali zapreti svoja vrata.

Kje so našli priložnost?

Kaj lahko poleg sirov, mesnin, marmelad še kupite pri njih?

Kako jim je kljub zaprtju uspelo v enem mesecu ustvariti kar 50 % prometa?

Kaj sta močnik ali dušen krškopoljec?

