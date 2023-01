Kdo so direktorji in nadzorniki slovenskih podjetij?

Marija Caf kar 64 let zastopnica podjetja

Po podatkih poslovnega asistenta Bizi, ki pri podjetjih in drugih organizacijah prikazuje zgodovino zastopnikov in nadzornikov, je prva na lestvici z najdaljšim mandatom Marija Caf. Ta je bila med letoma 1952 in 2016, torej kar 64 let, zastopnica Društva prijateljev mladine Ivanjkovci. Sledita Gabrijel Babnik iz kleparskega podjetja Babnik ter Zvonimir Meško iz Avto centra Celeia, oba sta še vedno aktivna v svoji direktorski vlogi, in to že od leta 1964 oz. 1965.

Znani poslovneži z več vlogami

Jože Mermal je predsednik nadzornega sveta v novomeškem farmacevtskem velikanu, pa tudi v BTC, ter član nadzornega sveta v blejskem IEDC ter med ustanovitelji Eligme in podjetja Invest point.

Ustanovitelji Eligme: Matej Gregorčič, Jože Mermal, Dejan Roljić Foto: Eligma

Odvetnik Franci Matoz je direktor Odvetniške družbe MATOZ, je pa tudi med nadzorniki v Slovenskih železnicah in Luki Koper. Joc Pečečnik je med drugim lastnik podjetja Elektronček, pa tudi prokurist podjetja Olimpija 2006 in predsednik nadzornega sveta Kluba slovenskih podjetnikov. Več vlog v podjetjih in organizacijah imajo tudi drugi poslovneži, na primer Ivo Boscarol, Klemen Šešok, Janez Škrabec in drugi.

Največ zastopnikov ima Lidl Slovenija

Oseb, pooblaščenih za zastopanje podjetij in drugih organizacij, je v Sloveniji skoraj 120 tisoč, med njimi so direktorji, prokuristi, predsedniki in člani uprav, ravnatelji, stečajni upravitelji, župani, komplementarji … Največ je direktorjev, sledijo prokuristi in zastopniki. Največ zastopnikov imata trgovca Lidl in Hofer, sledita Nova ljubljanska banka in Sandoz. V Lidlu Slovenija je kar 24 prokuristov. Prokurist je sicer oseba, pooblaščena za vodenje, njegova vloga pa je omejena na zastopanje. Upravičen je do vseh pravnih dejanj, razen do prodaje ali obremenitve nepremičnin, za kar mora biti posebej pooblaščen.

Velika podjetja, veliko zastopnikov v zgodovini

Pogled v zgodovino vodilnih pokaže, da je bilo v preteklosti največ različnih vodilnih v Lidlu Slovenija, in sicer 61, sledita Hofer (49) in Unicredit banka (44), na Telekomu Slovenije jih je bilo do sedaj 29, v podjetju TSmedia, ki izdaja Siol.net, pa devet.

Telekom Slovenije je zabeležil 29 zastopnikov (predsednikov, članov uprave). Foto: Bizi

Največ nadzornikov, po 11, imajo v IBE HOLDING, Pokojninski družbi, Mlekarni Celea in Klubu slovenskih podjetnikov. Štajerski podjetnik Boštjan Marovt je bil do zdaj kot nadzornik aktiven v desetih različnih podjetjih, kar je največ med vsemi.