Kateri gostinci so ustvarili milijone prihodkov?

Podatki poslovnega asistenta Bizi kažejo, da je epidemija covid-19 velik krivec za manjše prihodke in dobiček v gostinski dejavnosti (SKD dejavnost: I56.101 - Restavracije in gostilne) v zadnjih letih. Če je prvih deset na lestvici največjih prihodkov iz poslovanja v 2019 ustvarilo več kot 120 milijonov evrov prihodkov, je bilo teh v 2020 kar za petino manj. V 2021 se je stanje izboljšalo, skupno je deset najuspešnejših gostincev ustvarilo 100.187.045 evrov prihodkov.

Prva med največjimi zaslužkarji sta bila Sovita, d.o.o., in SLOREST, d.o.o., ki imata restavracije po večjih podjetjih oziroma organizacijah, na tretjem mestu pa je Gorenje gostinstvo, d.o.o., ki med drugim upravlja Hotel Paka. Vsi trije skupaj ustvarijo več prihodkov kot naslednjih sedem na lestvici in so na lestvici TOP 3 po prihodkih v enakem vrstnem redu od leta 2019. Povprečna mesečna bruto plača v Soviti je bila lani 1.518, v Slorestu 1.255, v Gorenje gostinstvu pa 1.823 evrov.

Kralj krofov z največjim dobičkom

GP Trojane, d.o.o., je lani s 101 zaposlenim ustvarilo 1.263.113 evrov dobička, kar je bistveno več kot v 2020, ko so imeli "le" dobrih 500 tisoč evrov dobička.

Znano trojansko podjetje je lani s 101 zaposlenim ustvarilo 1.263.113 evrov dobička. Foto: Miha First

Sledita Sovita, ki je na drugem mestu ustvarila dobrih 1,2 milijona evrov dobička, in Gorenje gostinstvo s 648 tisoč evri dobička. Kar šest od desetih podjetij na lestvici najuspešnejših po dobičku je imelo še leto prej precejšnje izgube pri poslovanju. Največjo izgubo med vsemi 2.696 gostinskimi podjetji, nekaj več kot pol milijona evrov, je imelo lani podjetje Marche, d.o.o., znano po gostinskih objektih na avtocestah.

Visoki prihodki, nizke plače

Najuspešnejši gostinci po prihodkih so zaposlenim lani mesečno izplačevali od 1.187 do 1.823 evrov povprečne bruto plače, najvišje plače pa so prejemali v podjetjih Katrca, d.o.o. (3.064 evrov), Boris Golob, s.p. (2.933 evrov), in Gostilna Hrvatin, d.o.o. (2.915 evrov). Prva na lestvici je lani ustvarila dobrih 92 tisoč evrov prihodkov in imela 21 tisoč evrov izgube.

Več kot 400 sodelavcev zaposlujeta podjetji Sovita, d.o.o., in Slorest, d.o.o., več kot 100 pa Gorenje gostinstvo, d.o.o., Marche, d.o.o., in GP Trojane, d.o.o.

Koga ni na lestvicah, pa ste morda mislili, da bo?

Na lestvicah, na primer, ni Hiše Franko, ki deluje pod taktirko naše najuspešnejše kuharice, dostavljavca hrane Wolt, pa največje verige hitre prehrane, saj imajo za svojo glavno dejavnost vpisane druge dejavnosti, npr. Okrepčevalnice in podobni obrati, ali pa ne dosegajo dovolj velikih prihodkov, da bi se uvrstili na katero od lestvic najuspešnejših desetih.