Katere izdelke so uporabljali Luciano Pavarotti, dalajlama in papež?

Spremljajte zanimive zgodbe slovenskih podjetij, ki na Biziju delijo svoje izjemno zani https://bit.ly/2OPofED mive in navdihujoče zgodbe in #KoronaIzkušnje .

V medenem raju v osrčju Slovenj Gradca izdelke iz medu in satja ustvarjajo že od leta 1757. Tudi v podjetju PERGER 1757 so se morali med epidemijo spopasti s številnimi izzivi. Čez noč so ugasnili nekateri ključni prodajni kanali. Zaprla se je turistična panoga, odpovedani so bili številni dogodki.

Kako jim je kljub vsemu z medenimi izdelki uspelo prodreti v Korejo in Združene arabske emirate?

Kako jim je uspelo v nekaterih segmentih dvigniti prodajo za več kot 1000 %?

So morali odpuščati sodelavce?

Kater znani voditelji so bili med njihovimi uporabniki?

