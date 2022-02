Zakaj menjati zaposlitev in zakaj delo v klicnem centru?

Oglasno sporočilo

Delo v klicnem centru v podjetju Digital Mediaorbis d. o. o., ki je na trgu že dolgo, omogoča dober zaslužek (8,5 evra na uro + stimulacija), in ni pogojeno z diplomo ali izkušnjami.

Da lahko dosežete direktorske plače, morate biti le komunikativni, željni novih izzivov, saj nikoli ni dolgčas, in pripravljeni sodelovati z mlado, razigrano ekipo.

Delovnih nalog se z lahkoto priučite na prodajnih treningih, ki jih podjetje organizira v svojih klicnih centrih v Ljubljani.

Zaposlitev v klicnem centru z dopoldanskim delovnikom brez nadur (8.00−16.00) pa omogoča tudi, da imate dovolj prostega časa za hobije, družino …

Je zgornji opis opis vaše sanjske službe in kolektiva? Pošljite prijavo s svojim življenjepisom na zaposlitev@mediaorbis.si in si zagotovite priložnost, da se predstavite.

Preberite, kaj pridobite, če se prijavite in zaposlite kot agent v klicnem centru pri Digital Mediaorbis d. o. o.

1. Plača

Plača zaposlenemu omogoča tako osebni (ne le kritje osnovnih potreb) kot tudi karierni razvoj. Z vidika slednjega nagrade zaposlenim vlivajo samozavest in motivacijo za naprej.

Pri Digital Mediaorbis d. o. o. na delovnem mestu agent v klicnem centru višina plače ni pogojena z diplomo ali dolgoletnimi izkušnjami na podobnih delovnih mestih. Za agenta v klicnem centru se izurite v podjetju. Če ste motivirani za delo, samoiniciativni, imate pogajalske veščine, potem je to lahko priložnost, da si pridobite vsa potrebna znanja, torej, da postanete uspešni v prodaji storitev in izdelkov po telefonu.

Plača je razdeljena na fiksni del (8,5 evra na uro) in stimulacijo, s katero lahko dosežete tudi direktorsko plačo.

Plača pa običajno ni edini motivator za prijavo na delovno mesto. Podjetja, kot je Digital Mediaorbis d.o.o., ki je na trgu prisotno že dolgo, se zavedajo, da uspehi temeljijo na zadovoljnih zaposlenih, zdravi delovni klimi, medsebojnem spoštovanju in sodelovanju. Zato so tu še druge prednosti zaposlitve pri njih.

2. Delovnik

Ste zaradi vseh nadur že pozabili, kaj je to normalen delovnik? Kot agent v klicnem centru boste imeli le enoizmenski urnik.

Od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure z vključenim plačanim enournim odmorom in kosilom, ki je organizirano v pisarni v Ljubljani.

Takšen način dela se je izkazal za zelo uspešnega pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja, saj vam ostaja čas za vse.

3. Delovne naloge

Delovne naloge v klicnem centru so jasno opredeljene. Delo obsega prodajo rešitev podjetja po telefonu novim strankam oziroma pridobivanje novih strank ter skrb za obstoječe kupce in poslovne partnerje. Brez strahu torej. Stabilna podjetja z izkušnjami imajo delo dobro organizirano, tako da ne boste nenadno dobili novih zadolžitev.

4. Sodobna delovna oprema in urejeni delovni prostori

Klicni centri podjetja Digital Mediaorbis d. o. o. in preostali poslovni prostori so bili celovito prenovljeni leta 2021. Poslovni prostori obsegajo še kuhinjo z jedilnico, prostor za druženje, opremljen s fotelji in z namiznim nogometom, ter več pisarn.

Zaposleni v podjetju delajo s sodobno tehnologijo in orodji, ki jim delo olajšujejo.

5. Nove izkušnje, znanja in prijatelji

Uspešna podjetja vedo, da morajo del poslovanja nenehno usmerjati v nove priložnosti in nove projekte. Pri Digital Mediaorbis d. o. o. zato ni nikoli dolgčas, saj se na vseh področjih delovanja redno uvajajo izboljšave, novosti, kar zaposlenim pomeni priložnosti za nova znanja in izkušnje pa tudi zaslužek.

Tako uvajanje na delovno mesto kakor kasnejši prodajni treningi potekajo pod mentorstvom izkušenih vodij. V podjetju si prizadevajo, da med zaposlenimi in vodji poteka komunikacija z ustreznimi povratnimi informacijami, na podlagi katerih se ohranja zadovoljstvo vseh v delovnem procesu in se, seveda, tudi povečuje uspešnost delovnih rezultatov.

Vlaganje v izobraževanje s timskimi in individualnimi treningi je zagotovo pokazatelj, da se prijavljate v podjetje, ki skrb za zaposlene postavlja visoko na lestvici prioritet.

Za dodatne informacije in prijave na delovno mesto pišite na zaposlitev@mediaorbis.si.

