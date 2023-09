Velika vrnitev konference SEMPL v oktobru!

Oglasno sporočilo

Konferenca SEMPL , ki velja za stičišče medijev, oglaševalskih in PR-agencij ter marketinških strokovnjakov, strokovnjakov s področja novih tehnologij in psihologije z vsega sveta, se po štirih letih odsotnosti ponovno vrača na zemljevid nepogrešljivih strokovnih srečanj. Grand hotel Bernardin bo tako 19. in 20. oktobra gostil strokovnjake, ki premikajo meje komunikacije in narekujejo trende. Na odru se bodo med drugim zvrstili župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, predsednik uprave A1 Slovenija in A1 Srbija Dejan Turk ter vodja poslovnih partnerstev za regijo Baltika in Balkana pri TikToku Katia Nazarova.

SEMPL upošteva vsebino, kreativo medijev in strukturo cele medijske krajine ter odpira prostor za najnovejše tehnološke in vsebinske inovacije, ki postavljajo medijski ekosistem na povsem novo raven z namenom sporočilne učinkovitosti, uspešnega medijskega načrtovanja, ustvarjanja novih pristopov v marketingu in novosti v medijih. Poleg trendov prinaša tudi zgodbe priznanih predavateljev, konferenčne dneve pa zaokrožijo odlične zabave, kjer se stkejo nova poznanstva in ustvarijo nepozabni spomini.

KDO BO TOKRAT VIR NAVDIHA?

Med govorci, ki bodo zavzeli oder letošnje konference SEMPL, je izbrani nabor tako slovenskih kot tudi tujih strokovnjakov. Med imeni, ki bodo delila navdihujoče primere iz prakse, so med drugim Dejan Turk, predsednik uprave A1 Slovenija in A1 Srbija, Zoran Jankovič, župan Mestne občine Ljubljana, dr. Max McKeown, vedenjski strateg, znanstvenik in avtor knjig, Richard Shotton, avtor knjige The Choice Factory in ustanovitelj podjetja Astroten, Janja Božič Marolt, ustanoviteljica in direktorica Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana, Sebastian Szmigielski, vodja izvoznega sektorja za Balkan in Poljsko pri TikToku, Tilen Lamut, svetovalec za odnose z javnostmi in športni komentator ter številni drugi.

PRESEŽKI NASTANEJO ZUNAJ OKVIRJEV – SEMPL IŠČE RAVNO TO

SEMPL je konferenca s holističnim pogledom na tržno komuniciranje, ki privabi skoraj dva tisoč vodilnih strokovnjakov z najširšega področja marketinga. Ni omejen le na kreativnost podajanja zgodb ali kompleksne marketinške strategije, temveč podaja celovit pristop h komunikaciji z vsemi javnostmi.

V okviru tekmovanja bodo nagrade letos podelili v 11 kategorijah: Strateška uporaba medijskega spleta, Inovativna uporaba novega medija/medijskega formata ali komunikacijskega kanala, Najboljša ciljana akcija, Najboljša izkustvena akcija, Najboljša izraba digitalnega okolja, Najboljša akcija na družbenih omrežjih, Najboljša uporaba mobilnega okolja, Najboljša uporaba podatkov, Najboljša PR-strategija ali promocija, Najboljši tehnološki pristop in Najboljša uporaba vplivnostnega marketinga.

Dela, ki se bodo uvrstila v ožji izbor, bodo prejela diplomo Sempler, zmagovalna strategija v posamezni kategoriji Zlati Sempler, najboljša medijska strategija leta Veliki Sempler, podeljeni pa bosta tudi dve nagradi TOP SEMPL – Medijski menedžer 2023 in Medijska zvezda prihodnosti 2023.

Letos sta na voljo dve vrsti kotizacije, in sicer FULL PASS in AWARD CEREMONY + FRIDAY (četrtkova podelitev z zabavo in petkov program). Obe kotizaciji sta na voljo tudi kot POWER UP (z vključenim kosilom). Zanimanje za udeležbo na tem enkratnem presečišču komunikacijskih smernic je – predvsem po nekajletni odsotnosti – zelo veliko.

