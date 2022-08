Uspešna kariera se začne z izbiro pravega študija

Oglasno sporočilo

Vedno hitrejši razvoj na vseh področjih od nas zahteva več znanja in učenje novih veščin, ki ustrezajo potrebam na trgu dela. Ena najuspešnejših poti do bolje plačane zaposlitve je poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki ga v Sloveniji zagotavlja višje strokovno šolstvo.

V času študija 800 ur prakse v podjetju

Ena izmed ključnih poti do izbire ali menjave poklica je izbira pravega študija. Študij na višjih strokovnih šolah ponuja vstop na trg dela s konkurenčno prednostjo ali uspešen razvoj kariere, saj je velik poudarek višješolskih študijskih programov na poklicnem izobraževanju in usposabljanju. 800 ur praske se izvaja v podjetju, ob podpori visoko usposobljenih mentorjev, kar postavlja višješolske diplomante v kategorijo najbolj iskanih in cenjenih kadrov na trgu dela.

Študij na višji strokovni šoli ponuja več v krajšem času

Višje strokovne šole so po vsej Sloveniji in ponujajo 33 atraktivnih študijskih programov. V dveh letih študija višješolski diplomanti pridobijo izobrazbeno raven 6/1 in 120 kreditnih točk. Pogoj za vpis v višjo strokovno šolo je splošna ali poklicna matura ali mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, ob pogoju treh let delovnih izkušenj ter opravljenem preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika. Študij na višji strokovni šoli omogoča tudi mednarodne izmenjave v sklopu študija ali praktičnega izobraževanja v vseh državah programa Erasmus+.

Drugi rok za vpis na višjo strokovno šolo bo potekal od 25. do 31. avgusta.

Naročnik oglasnega sporočila je Skupnost VSŠ.