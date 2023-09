To so poklici, ki jih potrebujemo v Sloveniji

Se spogledujete z idejo, da bi se vpisali na ugleden študijski program? Čeprav je jesen že tu, še ni prepozno. Študijski program, ki vam bo omogočil uspešno karierno pot, poiščite na eni največjih slovenskih zasebnih izobraževalnih ustanov Fakulteti za komercialne in poslovne vede (FKPV) in Abituri – višji strokovni šoli . Izbirate lahko med široko paleto visoko kakovostnih programov po ugodnih cenah, ki pa so posebej prilagojeni tudi za vse, ki že imate družino, službo in druge vsakodnevne obveznosti.

Čeprav so izkušnje vse bolj pomembne, pa je na karierni poti še kako pomembna tudi stopnja dokončane izobrazbe, ki vam tako lahko omogoči ali pa zavira vaše napredovanje v službi, naj gre za drugo delovno mesto ali plačno napredovanje. Poskrbite, da izobrazba ne bo vaša ovira, ampak prednost.

FKPV ter Abituro že od ustanovitve odlikujejo osredotočenost na študente, dostopne šolnine ter vrhunski kadri – diplomanti, magistri in doktorji z izrazito usmerjenostjo v prakso.

Programi za vse generacije

FKPV in Arbitura sta vsekakor dobra izbira za boljšo kariero ne glede na to, ali službo še iščete ali pa si le želite napredovanja. Njuni izobraževalni programi so namreč tesno povezani z izkustvenim delom, zaradi česar so še kako primerni tudi za tiste, ki že hodijo v službo in imajo svoje druge vsakodnevne, neodpovedljive obveznosti, celo družino.

Foto: Shutterstock

Med diplomanti Abiture in FKPV so samostojni podjetniki, vrhunski športniki, glasbeniki in drugi posamezniki, ki so uspešno zaključili študij kljub nekoliko manj običajnemu delovnemu ritmu. Višješolsko izobrazbo lahko pridobite razmeroma hitro, tudi v dveh letih.

Če službe še nimate, pa si jo želite med študijem ali ob njegovem dokončanju čim prej pridobiti, vam pri tem lahko pomaga Karierni center FKPV in Abiture, ki študente in predavatelje povezuje z zaposlitvenimi in drugimi strokovnimi priložnostmi, delodajalce in pobudnike različnih projektov pa s strokovno usposobljenimi in zavzetimi kadri za zaposlitev, projektno delo, prakso, sodelovanje pri raziskovalnih in drugih nalogah.

Študij na daljavo in v živo

V FKPV in Abituri se zavedajo, da imajo študenti dandanes obilico drugih obveznosti. Čeprav mnogi študij nadaljujejo že v mladih letih, pa se danes marsikdo odloči za pridobivanje izobrazbe tudi kasneje v življenju. Predavanja za študente FKPV in Abiture tako potekajo kombinirano – na daljavo in v živo, zaradi česar se jih brez težav udeležijo tudi zaposleni.

Foto: Getty Images

Predavanja in vaje potekajo v živo prek videokonferenčnih srečanj v e-učilnici, prek videokonferenčnega sistema BBB (BigBlueButton) in Zoom. Če se posameznih predavanj prek spleta ne utegnete udeležiti v živo, si jih lahko ogledate tudi kasneje, saj so v e-učilnici dostopna vse leto.

Del srečanj pri vsakem predmetu pa se izvede tudi v živo, na klasičen način v predavalnici, kjer prav tako potekajo izpiti.

Natančna navodila o poteku vsakega predmeta posebej so študentom vse leto na voljo v e-učilnici. Vse, kar potrebujete za študij, so tako le računalnik, kamera in mikrofon.

Predavanja le dvakrat tedensko

Foto: Shutterstock

Predavanja potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času med 16.30 in 19.45. Predmeti si v urniku sledijo zaporedno, torej eden za drugim in ne vsi hkrati, zaradi česar se ob morebitnih drugih obveznostih lažje posvetite vsakemu predmetu posebej. Izpit za posamezen predmet je ponavadi dva tedna po izvedenih predavanjih za ta isti predmet.

Najugodnejše cene programov z možnostjo plačila na obroke Ker je ravno pridobljena izobrazba pogosto mejnik pri karieri, ki lahko pomeni veliko prelomnico tudi v dohodku, na FKPV in Arbituri omogočajo ugodne šolnine: dodiplomski študij: od 2.100 evrov,

magistrski študij: od 2.650 evrov in

višješolski študij: od 1.210 evrov. Programa vam ni treba plačati v enem kosu, saj na FKPV in Arbituri svojim študentom ponujajo tudi plačilo na 11 obrokov.

Foto: Gasilci Mozirje

Poklici, brez katerih ni prihodnosti

Ko je govora o poklicih prihodnosti, marsikdo pomisli na umetno inteligenco in z njo povezane spremembe, ki prihajajo v naš vsakdan, a spomnimo se nedavnih poplav, ki so prizadele Slovenijo. Kdo so posamezniki, ki se vedno prvi odzovejo v takšnih ali drugačnih za skupnost težkih trenutkih?

Študijski programi s področja varnostnega menedžmenta na FKPV in Arbituri igrajo ključno vlogo v današnjem svetu, ki se sooča z različnimi izzivi in grožnjami. Pomembnost teh programov se kaže na več ravneh, med njimi so zaščita ljudi in premoženja, gospodarska stabilnost, nacionalna varnost, kibernetska varnost, mednarodno sodelovanje.

Foto: Shutterstock