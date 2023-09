To je fakulteta, ki je v Sloveniji prva izbira

Oglasno sporočilo

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je junija 2023 opravil raziskavo Percepcija izobraževanja . Raziskava je pokazala, da DOBA Fakulteta ostaja vodilna fakulteta po prepoznavnosti in prva izbira med zaposlenimi, starimi med 25 in 45 leti. Glede na raziskavo se zaposleni zavedajo, da so podjetja vse bolj usmerjena k iskanju in celo nagrajevanju kadra, ki lahko ponudi najaktualnejše znanje. Poleg tega je spletni študij eden ključnih elementov pri izbiri fakultete. Vse to pa lahko ponudijo prav na DOBA Fakulteti, kjer je do danes diplomiralo 5.616 diplomantov in magistrov.

Ko se zaposleni odločajo za nadaljevanje študija, da bi karierno napredovali ali pa da bi lažje našli novo zaposlitev, je izbira fakultete odvisna od zelo različnih dejavnikov, na katere v največji meri vplivajo posameznikove okoliščine. A priljubljenost posamezne fakultete med zaposlenimi, ki si želijo nadaljevati študij, je zgolj en vidik uspeha. Pomembo je namreč tudi, kako posamezno fakulteto vidijo delodajalci, saj so konec koncev ti tisti, ki izbirajo, koga bodo zaposlili na naslednjem razgovoru za odprto delovno mesto.

DOBA Fakulteta je tako po zgoraj omenjeni raziskavi prva izbira med zaposlenimi v starosti od 25 do 45 let. Kako pa nanjo gledajo delodajalci? Je študij na DOBA Fakulteti tista točka življenjepisu, ki bo pustila na delodajalcu dober vtis? Da bi pridobili odgovor na to vprašanje, so na DOBA Fakulteti anketirali delodajalce svojih diplomantov.

Delodajalci potrjujejo: DOBA Fakulteta krepi kompetence za uspešno kariero

Na DOBA Fakulteti se zavedajo, da so delodajalci tisti, ki lahko povedo, kako ustrezna in uporabna so zanje znanja in kompetence, ki jih diplomanti pridobijo med študijem. Gre za odraz uspešnosti izobraževalnega sistema, ki so si ga diplomanti izbrali. Zato na DOBI izvajajo anketiranje delodajalcev svojih diplomantov. Vas zanimajo njihove ugotovitve?

S čim so diplomanti DOBE prepričali delodajalce?

Delodajalci so izpostavili več zanje ključnih kompetenc, ki so na delovnem mestu še kako zaželene, prepoznali pa so jih tudi pri svojih zaposlenih, diplomatih DOBA Fakultete:

Sodelovanje in timsko delo je po mnenju delodajalcev najbolje razvita kompetenca (6,4 na 7-stopenjski lestvici) diplomantov DOBA Fakultete. Delodajalci so izpostavili to kompetenco kot eno najpomembnejših za delodajalce danes.

– v današnjem digitalnem svetu se ta kompetenca izkaže za nepogrešljivo. Kritično razmišljanje in učinkovito reševanje problemov je kompetenca, ki jo delodajalci ocenjujejo kot najpomembnejšo. Delodajalci so potrdili, da imajo diplomanti DOBA Fakultete tudi to kompetenco visoko razvito, namenili so ji oceno 5,9 na 7-stopenjski lestvici.

Diploma, ki omogoča napredovanje

Diploma je ključna stopnička na poti do uspešne kariere. Ne le da predstavlja formalno priznanje vašega znanja in trdega dela, ampak ima tudi številne pomembne vloge pri oblikovanju vaše prihodnje poti v poklicnem svetu. Lahko bi celo rekli, da je most, ki vas povezuje z napredkom v vaši karieri.

Kar 77 odstotkov delodajalcev je v zgoraj omenjeni raziskavi potrdilo, da so njihovi zaposleni, diplomanti DOBA Fakultete, napredovali na delovnem mestu, prejeli višjo plačo ali stimulacijo.

Stoodstotno spletni študij, ki vam omogoča študij, kjerkoli ste

DOBA Fakulteta svojim študentom omogoča stoodstotni spletni študij. Ponašajo se z edinim mednarodno akreditiranim spletnim študijem v Sloveniji. To pomeni, da lahko brez težav študirate ne glede na to, kje ste in kakšne so vaše siceršnje dnevne obveznosti. Študirate lahko, tudi če ste neprestano na poti. Z le nekaj kliki boste od koderkoli vstopili v učno okolje, kjer vas bodo čakale študijske obveznosti.

Tako je kljub številnim drugim obveznostim pri njih študij dokončala tudi uspešna slovenska športnica Urška Žolnir, ki zase pravi, da želi "vedno biti odlična. Tudi zato sem izbrala spletni študij na DOBA Fakulteti".

Urška Žolnir

Na DOBA Fakulteti študira okoli 1.800 študentov letno iz kar 46 držav sveta. Od prvega dneva študija vsak študent prejme osebnega svetovalca za študij ter spletnega mentorja, tako da pri študiju niste nikoli sami. Na voljo so vam 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Sodobni in aktualni dodiplomski in magistrski programi

Diplomanti DOBA Fakultete so poznani po svoji fleksibilnosti, visoki motivaciji, odličnosti, timskem delu, samoiniciativnosti, širini znanja, podjetnosti in kritičnem razmišljanju. Fakulteto dojemajo kot ustanovo, ki sledi sodobnim trendom v izobraževanju, ponuja kakovostne študijske programe in je zaupanja vredna izobraževalna ustanova. Izpostavili so tudi nekaj predlogov za povečanje ugleda blagovne znamke.

Študijski programi DOBA Fakultete:

menedžment v sodobnem poslovanju,

marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi,

uporabna psihologija,

poslovanje in upravljanje v turizmu,

menedžment v sociali in izobraževanju,

mednarodno inovativno poslovanje,

marketing in prodaja,

menedžment pametnih mest,

psihologija,

inovativni menedžment v sociali in izobraževanju ter

doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi.

