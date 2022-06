Poklicala me je Maja in rekla: Imam 10 tisoč evrov prihrankov. Kaj naj z njimi?

Oglasno sporočilo

Da, poklicala me je Maja in mi rekla: Imam 10 tisoč evrov prihrankov v gotovini. Nočem, da izgubijo vrednost. Poklicala me je tudi Sara in rekla: Moj ati že vse življenje varčuje. Ima 50 tisoč evrov, prijatelj mu pravi, naj kupi zlato. Nekoč bi za ta denar lahko kupil garsonjero nekje v Ljubljani.