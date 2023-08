Pet razlogov, zakaj moraš priti na Weekend.16

Oglasno sporočilo

Weekend Media Festival je eden najbolj zanimivih in navdihujočih dogodkov v celotni regiji, ki združuje največje svetovne in domače strokovnjake iz sveta medijev, komunikacij in gospodarstva.

Foto: Shutterstock

Od letos je Weekend.16 obogaten s prvim HR.Weekendom – novim festivalom, posvečenim človeškim virom, ki bo gostil svetovne in regionalne strokovnjake iz kadrovske industrije. O pomembnosti Weekenda govori dejstvo, da je blagovna znamka zrasla skupaj z Rovinjem, kjer že 16. leto poteka v stari Tobačni tovarni in podaljšuje poletno sezono do zadnjega septembrskega konca tedna, ki je letos od 21. do 24. Ali ni to idealen način, da se poslovite od poletja in začnete jesenski čas s peščico novih idej? Če potrebujete še kakšen razlog, da pridete na Weekend.16, vam ga bomo posredovali spodaj.

Zanimivi predavatelji in aktualne teme so izhodišče, ki že 16 let vodi organizacijsko ekipo Weekenda. Lani sta bila to metaverzum in splet 3.0, letos pa umetna inteligenca (AI), ki je danes prisotna v vseh panogah. S posluhom za potrebe trga prihajajo na Weekend vrhunski predavatelji, ki zadovoljijo radovedneže, željne novega znanja. Navdihujoči paneli priznanih predavateljev se bodo dotaknili aktualnih tem, ki krojijo sodobno realnost. O tem, kako oblikovati boljšo prihodnost, bo na Weekendu denimo govoril Kishore Mahbubani, nekdanji predsednik Varnostnega sveta ZN, ki je pobudnik dialoga o ključnih vprašanjih sodobne družbe.

1 / 3 Kishore Mahbubani, nekdanji predsednik Varnostnega sveta ZN. 2 / 3 Munawar Ahmed 3 / 3 Tanya Golesic

Idealna priložnost za sklenitev novih poslov je le še en razlog, zakaj je prihod na rovinjski Weekend.16 neizogiben. Je kraj srečevanja, navdiha in neskončnih poslovnih priložnosti. Weekend Media Festival je postal magnet za strokovnjake in podjetnike iz sveta medijev in komunikacij. Bogastvo različnih znanj pa odpira vrata za neverjetna sodelovanja. V neformalnem, sproščenem vzdušju se ljudje pogovarjajo o pomembnih stvareh, zato je iz teh druženj nastalo veliko dobrih sodelovanj. Morda boste prav vi kreator neverjetne poslovne zgodbe.

Druženje z ekipo iz celotne regije je ena ključnih vrednot Weekenda. To je vrtinec evforije ob druženju z ekipo. To je edinstvena priložnost za srečanje ljudi iz različnih kultur, panog in mest iz vse regije, zaradi česar bo festivalska izkušnja nepozabna in napolnjena z neomejeno energijo druženja. Na Weekendu ni tujcev, meja in ovir – le občutek svobode in skupnosti. Poznanstva se sklepajo hitro in preprosto, saj je vzdušje odprto in prijateljsko, to pa so sestavine za odličen festival.

Foto: Pepermint d.o.o.

Zabava do zgodnjih jutranjih ur bo poskrbela, da se boste najbolj razburljivega konca tedna v letu spominjali še dolgo! Zabava na Weekendu se ne neha niti, ko zvezde zamenjajo sonce, saj takrat Weekend najbolj sveti. Večerni koncerti in nepozabne zabave so duša tega znanega festivala. Poleg tega, da vse udeležence povezuje želja po novih znanjih in spoznanjih, je ljubezen do dobre zabave tista, ki se nikoli ne konča. Tudi zaradi edinstvenega glasbenega programa se zagotovo splača pripraviti kovčke in priti v Rovinj!

Če tudi to ni bilo dovolj, je zadnje kopanje v septembru priložnost, ki je ne smete zamuditi. Medtem ko se drugi vračajo z dopusta, sonce še dovolj greje, morje ima idealno temperaturo, turistov pa je vse manj. To pomeni tudi priložnost, da uživate v zadnjih sončnih žarkih in se popolnoma predate čarom prelepega Rovinja, ki je po mnenju mnogih eno najlepših mest na hrvaški obali. Ali obstaja boljša kombinacija od Weekenda in plaže?

Glede na vse našteto vam ne preostane drugega, kot da si zagotovite svoj prostor pod soncem na najbolj razburljivem koncu tedna v letu!



